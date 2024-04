Evasion en Valais: fin de cavale pour le dernier évadé

Le jeune évadé du centre éducatif de Pramont (VS) a été retrouvé mercredi en France voisine. Keystone

Dix jeunes âgés de 17 à 24 ans s'étaient évadés du centre de Pramont à Granges (VS) le 3 février dernier.

Le dernier jeune qui s'était évadé du centre éducatif fermé de Pramont, en Valais, le week-end du 3 et 4 février, a été interpellé, a indiqué jeudi la police cantonale valaisanne. Au total, dix jeunes avaient pris la poudre d'escampette.

Le dernier fuyard qui était toujours en cavale a été arrêté mercredi soir en France voisine, a précisé la police dans un communiqué. Son interpellation a été rendue possible grâce aux recherches menées en collaboration avec les homologues français et les polices d'autres cantons ainsi qu'au travail du ministère public et du Tribunal des mineurs.

Dix jeunes s'étaient évadés du centre début février. Ils avaient notamment agressé et enfermé un gardien, qui avait été légèrement blessé. Les jeunes s'étaient ensuite enfuis à bord d'un véhicule volé à proximité. (ats/jch)