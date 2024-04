Crash au petit Combin: ce Britannique a sauvé deux vies et chuté de 30 mètres

Les autres n'ont pas eu la même chance. Le jeune pilote valaisan employé par Air-Glaciers et le guide d'origine américaine et installé dans le Val de Bagnes, membre du bureau des guides de Verbier, ont perdu la vie. Le quatrième client, un jeune skieur comme décrit par Telegraph, a également péri. (svp)

«Nous avons atterri après eux du côté sud du Petit Combin et avons vu l'avalanche. C'était horrible. Nous n'avons pas pu distinguer l'hélicoptère»

Crash en Valais: on en sait plus sur les trois passagers décédés

Après plus de 5 heures d'opération de sauvetage dans le secteur, quadrillé par sept hélicoptères, L'homme s'en est sorti, miraculeusement, avec plusieurs fractures.

L'hélicoptère s'est ensuite effacé dans la montagne, dévalant le versant nord et se brisant.

Pour rappel, les victimes du crash sont le pilote de l'appareil, le guide de montagne et un autre passager, a indiqué le Ministère public de la Confédération (MPC). Six personnes étaient à bord de l'appareil.

Le drame est encore frais et vient endeuiller le Valais: trois personnes sont décédées dans le crash d'un hélicoptère d'Air-Glaciers, mardi matin, sur la face nord du Petit-Combins. Alors que l'enquête avance, le quotidien Telegraph conte le récit hallucinant d'un guide britannique, Edward Courage, basé à Verbier, et qui a réussi à pousser hors de la carlingue les compagnons de route (deux frères également Britanniques) venus faire de l'héliski. Il leur a sauvé la vie, mais son aventure ne s'arrête pas là.

