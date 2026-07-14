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Coups de feu tirés: gros déploiement policier à Regensdorf

Plusieurs coups de feu ont été tirés à Regensdorf (ZH).
Plusieurs coups de feu ont été tirés à Regensdorf (ZH).

Des coups de feu tirés: gros déploiement policier en Suisse

Un tireur a été arrêté après s'être retranché chez lui à Regensdorf (ZH). La police est intervenue en nombre.
14.07.2026, 10:0714.07.2026, 10:07

Plusieurs coups de feu ont été tirés mardi au petit matin à Regensdorf (ZH). La police est intervenue en grand effectif. Elle a pu finalement arrêter le tireur présumé en cours de matinée après avoir localisé son appartement. Personne n'a été blessé.

Des voisins ont signalé les coups de feu à la police vers 04h15. Les forces d'intervention arrivées rapidement ont également entendu des tirs, précise à Keystone-ATS une porte-parole de la police cantonale zurichoise.

Tireur arrêté après s&#039;être retranché chez lui à Regensdorf (ZH)
La police est intervenue en grand effectif.Image: BRK News

Les policiers de l'unité spéciale ont localisé l'appartement du tireur présumé et sont entrés en contact avec lui. Le tireur a suspendu ce contact durant un certain temps, mais la police a pu finalement arrêter le suspect, près de cinq heures après l'alerte.

L'intervention est terminée, précise la porte-parole. Les circonstances et les motifs des faits sont encore inconnus. (jzs/ats)

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