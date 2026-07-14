La canicule n'a peut-être pas encore dit son dernier mot. Image: watson

On a une bonne et une mauvaise nouvelle sur la canicule en Suisse

Après une nouvelle de chaleur étouffante, une question est sur toutes les lèvres, quand pourra-t-on enfin dormir les fenêtres ouvertes sans avoir l'impression de vivre dans un four? Il y a une bonne… et une mauvaise nouvelle.

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Va-t-on bientôt pouvoir rester plus de cinq minutes dehors sans dégouliner? Sur son blog, MétéoSuisse fait le point.

Elle explique que les voiles nuageux, présents lundi sur une bonne partie de la Suisse romande, ont déjà limité la hausse des températures, tandis que quelques précipitations sont attendues mardi sur le nord et l'est du pays. Pour autant, il ne faut pas ranger les ventilateurs et les claquettes tout de suite.



«Mardi, quelques précipitations sont attendues sur le nord et l’est du pays. C’est sur le Bassin lémanique et en Valais qu’il devrait faire le plus chaud, avec des températures maximales comprises entre 33 et 35 °C, voire 36 °C à Genève.» MétéoSuisse

Les températures restent ainsi largement au-dessus des normales de saison et la canicule devrait se poursuivre jusqu'à jeudi dans une grande partie de la Suisse romande. Les maximales dépasseront encore fréquemment les 30°C, avec des nuits qui resteront particulièrement chaudes, de quoi continuer à mettre nos organismes à rude épreuve.

Le vrai changement est attendu entre jeudi et vendredi. Un courant d'ouest devrait progressivement remplacer la masse d'air très chaud actuellement installé sur le pays. Un basculement qui s'accompagnera d'un ciel plus nuageux, de quelques averses et d'orages localement possibles, mais surtout d'une baisse des températures.



La fin de la canicule… avant la suivante?

Concrètement, les maximales devraient redescendre sous la barre des 30°C dans une grande partie de la Suisse romande dès vendredi. Les nuits s'annoncent également plus respirables, ce qui permettra enfin aux bâtiments de se rafraîchir après plusieurs jours de chaleur accumulée. Il s'agira donc davantage d'un retour à des températures estivales qu'à une véritable fraîcheur.

Cette évolution reste toutefois progressive. MétéoSuisse souligne qu'il ne faut pas s'attendre à un brusque refroidissement, mais plutôt à une diminution de l'intensité de la chaleur. Autrement dit, l'été est loin d'être terminé, mais les conditions devraient redevenir nettement plus supportables (ou en tout cas, moins pénibles) en fin de semaine.

Pour rappel, cette vague de chaleur avait conduit MétéoSuisse à émettre des alertes dans de nombreuses régions de plaine de Suisse romande. Et la canicule n'a peut-être pas encore dit son dernier mot, comme le souligne l’institut.



«Une nouvelle canicule fin juillet est un scénario qu’on ne peut pas exclure» MétéoSuisse

Ce sera quoi, la quatrième vague sur l'Europe depuis le mois de mai? On a perdu le fil.