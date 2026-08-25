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Avis de disparition: cette Valaisanne de 39 ans est recherchée

Avis de disparition: cette Romande de 39 ans est recherchée

Une femme de 39 ans est portée disparue depuis lundi à Saint-Maurice. La Police cantonale valaisanne lance un appel à témoins à la demande de sa famille.
25.08.2026, 17:4525.08.2026, 17:45

La Police cantonale valaisanne recherche Maëlle D., une femme de 39 ans domiciliée à Saint-Maurice. Elle a disparu dans la nuit de dimanche à lundi et n’a plus donné signe de vie depuis.

Maëlle D. mesure 163 cm et est de corpulence mince. Elle a les cheveux blonds, mi-longs et les yeux bleus.
Maëlle D. mesure 163 cm et est de corpulence mince. Elle a les cheveuxblonds, mi-longs et les yeux bleus.Image: police valaisanne

Selon l’avis de disparition diffusé par la police, la Valaisanne a quitté son domicile lundi 24 août vers 2h20. Elle a été aperçue pour la dernière fois alors qu’elle cheminait sur la Grand-Rue, à Saint-Maurice. La police précise qu’elle souffre de troubles psychiques et pourrait être désorientée.

Maëlle D. mesure 1,63 m et est de corpulence mince. Elle a les cheveux blonds mi-longs et les yeux bleus. Au moment de sa disparition, elle portait vraisemblablement un haut bariolé bleu avec un dessin doré sur la poitrine, un jean bleu et des tongs. Aucun autre détail vestimentaire n’est disponible.

À la demande de la famille, la Police cantonale valaisanne appelle toute personne susceptible de disposer d’informations à se manifester. Les renseignements peuvent être transmis au 027 326 56 56. (jah)

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