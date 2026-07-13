Un homme d'une quarantaine d'années est décédé ce week-end après avoir été victime d'une détresse en nageant au large de Cortaillod (NE) jeudi après-midi. Image: Police Neuchâtel

Un homme s'est noyé dans le lac de Neuchâtel

Un homme d'une quarantaine d'années est décédé ce week-end après avoir été victime d'une détresse en nageant au large de Cortaillod (NE) jeudi après-midi. Malgré l'intervention rapide de témoins et des secours, il n'a pas pu être réanimé.

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Les faits se sont déroulés le jeudi 9 juillet 2026, vers 14h45, comme l'indique un communiqué de la police neuchâteloise et du Ministère public. Un homme qui nageait dans le lac de Neuchâtel, au large de la plage de Cortaillod, s'est soudainement retrouvé en difficulté. Les raisons de ce malaise n'ont pas été élucidées, mais elles n'impliquent aucune intervention de tiers.

Des personnes présentes sur place, aidées par un policier neuchâtelois en congé, sont rapidement intervenues pour lui porter secours. Ramené sur la plage, l'homme était alors inconscient. Une ambulance du Service de protection et de sécurité de la Ville de Neuchâtel (SPS) ainsi qu'une équipe du SMUR se sont rendues sur les lieux pour lui prodiguer les premiers soins, avant son transport dans un hôpital universitaire.

Malgré les efforts de l'ensemble des intervenants, la victime est décédée des suites de cet accident durant le week-end. Il s'agit d'un homme âgé d'une quarantaine d'années, domicilié sur le littoral neuchâtelois.

Appel à la vigilance permanente

Face aux fortes chaleurs et à l'affluence sur les lieux de baignade en cette période estivale, la police neuchâteloise rappelle que les activités aquatiques exigent une vigilance permanente. Les enfants doivent être surveillés en continu et rester sous la responsabilité d'un adulte, même dans une eau peu profonde. Les personnes âgées, les nageurs peu expérimentés ou souffrant de problèmes de santé sont également appelés à redoubler de prudence.

Plusieurs règles de sécurité de base sont rappelées avant toute baignade: ne pas surestimer ses capacités, éviter d'entrer dans l'eau après un repas copieux ou sous l'influence de l'alcool, entrer progressivement dans une eau fraîche par forte chaleur et ne jamais nager seul sur de longues distances.

La police neuchâteloise souligne enfin l'importance de la prévention pour éviter les noyades et invite la population à consulter les recommandations de la Société Suisse de Sauvetage, qui propose de nombreux conseils pour profiter des activités aquatiques en toute sécurité.