Les caractères spéciaux slaves peuvent figurer dans le passeport suisse depuis 2025. Il faut toutefois déposer une demande pour que leur orthographe soit correcte. Image: Keystone

J'ai tenté de corriger l'orthographe de mon nom en Suisse et j'ai échoué

Depuis peu, les noms slaves comportant des caractères spéciaux sont possibles dans le passeport suisse. Mais j'ai rapidement dû constater que ce n'est finalement pas si simple.

Alexandra Pavlović / ch media

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Je porte le mauvais nom. Pour des raisons techniques. Le registre des personnes suisse ne pouvait jusqu'ici pas représenter les caractères spéciaux slaves. Mon nom en fait partie.

Dans mon passeport suisse, il manque l'accent sur le «c». Mon caractère spécial est un cas particulier. C'est pourquoi je m'appelle officiellement «Pavlovic» au lieu de «Pavlović». Cela sonne de manière similaire, mais ce n'est pas la même chose: «Pavlovitz» au lieu de «Pavlovitch». Une différence minime?



Non. Ce nom est faux, un point c'est tout. On ne transformerait pas non plus simplement «Müller» en «Muller», juste parce que c'est plus pratique. C'est pourtant exactement ma réalité.

Avoir un passeport avec le bon nom

Toutes ces années, je m'en suis accommodée. Je ne pouvais rien y changer. Lorsqu'un collègue de travail m'a demandé pourquoi j'écrivais constamment mon nom de façon erronée, j'ai recommencé à y réfléchir. Depuis, je l'écris correctement partout où c'est possible, avec le caractère spécial. Dans mon cas, cela signifie: un accent aigu sur la lettre «C».

En 2024, une correction politique est arrivée. Le Conseil fédéral a réagi à une interpellation et a reconnu qu'il était insatisfaisant que les Suisses ne puissent pas choisir librement l'orthographe de leur propre nom. Il a donc été décidé d'introduire un jeu de caractères unifié. Depuis janvier 2025, les caractères spéciaux, y compris ceux des langues slaves, peuvent enfin être représentés correctement.

La voie vers le nom correct était ouverte. Mon prochain passeport pourrait donc enfin porter mon vrai nom.



Un accent sur le «C», cela ressemble à une simple formalité. Corriger des lettres, prendre rendez-vous pour les données biométriques, et voilà, c'est réglé. Un petit signe ici, un accent là, problème résolu. Il en est allé tout autrement.

17 questions et une demande

Qui veut savoir comment le nom est effectivement corrigé atterrit sur le site internet de l'Office fédéral de la justice. La question des caractères spéciaux y est expliquée. En dix-sept questions. Dix-sept.

C'est là, au plus tard, que je comprends que ce ne sera pas une promenade de santé. Ce qui m'interpelle particulièrement, c'est un bouton «demande». J'appelle donc l'office cantonal des migrations. On m'explique aimablement que le nom ne sera modifié que lorsque l'office de l'état civil aura approuvé la demande mentionnée sur le site internet. Le nom sera ensuite mis à jour dans le système. Ce n'est qu'alors qu'un nouveau passeport avec l'orthographe correcte du nom pourra m'être délivré.



Je ne veux pas changer de nom. Je veux seulement l'écrire correctement. Pourquoi ai-je besoin d'une demande pour un changement de nom? Je n'obtiens pas de réponse satisfaisante à cette question. On me dit d'appeler l'office de l'état civil, où l'on m'aidera. Aussitôt dit, aussitôt fait.

Nouvelle autorité, même histoire. Là aussi, on me répond qu'il faut d'abord remplir une demande, indiquer l'orthographe correcte et joindre un justificatif. Par exemple un «acte d'état civil ou un passeport étranger valide» confirmant l'orthographe «correcte».



Un justificatif pour un nom? J'insiste: qu'en est-il des personnes dont les familles vivent en Suisse depuis des générations et qui ne possèdent pas un tel passeport? Comment prouvent-elles l'orthographe «correcte»? Faut-il envoyer l'acte de naissance des parents, voire des grands-parents? La réponse reste vague. Il faut «simplement un justificatif». C'est ainsi que c'est réglementé. Frustrée, je raccroche.

Une bureaucratie inutile

Pourquoi est-ce si compliqué, en Suisse, d'écrire correctement mon nom? Ma joie initiale de voir enfin les caractères spéciaux slaves apparaître dans le passeport a cédé la place à cette frustration. Ce qui devait être une simple correction se révèle être une procédure étonnamment lourde. Tout cela pour un unique caractère spécial.

Au final, il ne me reste qu'un goût amer. La technique permet depuis longtemps de représenter correctement mon nom. Mais avant qu'il ne figure réellement, comme il se doit, dans le passeport, il faut des formulaires, des justificatifs et plusieurs étapes administratives fastidieuses.



Dans un pays qui accorde une grande importance à la précision et qui veut autant que possible éviter les erreurs, cela paraît paradoxal: c'est justement pour quelque chose d'aussi personnel que son propre nom que l'exactitude devient une simple éventualité.