Deux accidents à 100 mètres d'intervalle dans un tunnel romand
Un ralentissement du trafic a provoqué deux collisions successives dans un tunnel de l'A16. Quatre véhicules ont été impliqués.
Quatre voitures au total ont été impliquées jeudi en début de soirée dans un double accident survenu dans le tunnel entre Glovelier et Saint-Ursanne (JU), sur l'A16. La voie de circulation en direction de l'Ajoie et de la France a dû être fermée pendant 1h30.
En raison d'un ralentissement du trafic à l'intérieur du tunnel, un véhicule a d'abord tamponné par l'arrière celui qui le précédait. Environ 100 mètres derrière cet accident, un second accrochage a ensuite eu lieu dans les mêmes circonstances, décrit la police cantonale jurassienne dans un communiqué.
Quatre véhicules ont été impliqués au total, mais personne n'a été blessé. (sda/ats)
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