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L'A16 fermée après deux accidents dans un tunnel jurassien

Deux accidents à 100 mètres d'intervalle dans un tunnel romand

Un ralentissement du trafic a provoqué deux collisions successives dans un tunnel de l'A16. Quatre véhicules ont été impliqués.
12.06.2026, 10:1512.06.2026, 10:15

Quatre voitures au total ont été impliquées jeudi en début de soirée dans un double accident survenu dans le tunnel entre Glovelier et Saint-Ursanne (JU), sur l'A16. La voie de circulation en direction de l'Ajoie et de la France a dû être fermée pendant 1h30.

En raison d'un ralentissement du trafic à l'intérieur du tunnel, un véhicule a d'abord tamponné par l'arrière celui qui le précédait. Environ 100 mètres derrière cet accident, un second accrochage a ensuite eu lieu dans les mêmes circonstances, décrit la police cantonale jurassienne dans un communiqué.

Double accident dans un tunnel de l&#039;A16 dans le Jura.
Double accident dans un tunnel de l'A16 dans le Jura.Image: police jurassienne

Quatre véhicules ont été impliqués au total, mais personne n'a été blessé. (sda/ats)

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