Les vents de Frederico ont fait un mort en Suisse

Dans le canton de Zurich, les pompiers ont compté une centaine d'engagements, dont une vingtaine rien qu'en ville de Zurich. Dans les cantons de Saint-Gall, Thurgovie et Schaffhouse ainsi que Lucerne, les pompiers ont compté plus d'une centaine d'engagements, a appris Keystone-ATS. (sda/ats)

A Gurzelen (BE), un automobiliste de 72 ans est décédé jeudi soir à la suite de la chute d'un arbre sur son véhicule. Vers 21h10, la police a reçu un appel d'urgence automatique envoyé d'un téléphone portable. Sur place, la patrouille a constaté qu'un arbre était tombé sur la chaussée, écrasant une voiture. Coincé dans l'habitacle, le conducteur est décédé sur place.

Les tempêtes Ciaran et Domingos ont occasionné des dommages records

Les zones habitées en plaine n'ont pas été épargnées: 118 km/h ont été mesurés à Lucerne, 102 km/h à Berne. Le Bouveret (VS) a enregistré des vents de 98 km/h.

SRF Meteo a mesuré des vents de 171 km/h sur le Säntis, a annoncé le service vendredi. D'autres sommets ont également été balayés, comme l'Uetliberg (ZH), avec 133 km/h, ou le Bantiger (BE) avec 152 km/h.

La tempête Frederico, jusqu'ici la plus violente de cet automne, a ébouriffé la Suisse dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans le canton de Berne, un automobiliste a perdu la vie. En Suisse centrale et orientale, les pompiers ont été sollicités d'innombrables fois.

Plus de «Suisse»

La tempête Frederico s'est abattue sur la Suisse dans la nuit de jeudi à vendredi. A Gurzelen (BE), un automobiliste de 72 ans est décédé jeudi soir à la suite de la chute d'un arbre sur son véhicule.

La tempête Frederico, jusqu'ici la plus violente de cet automne, a ébouriffé la Suisse.

La tempête Frederico, jusqu'ici la plus violente de cet automne, a ébouriffé la Suisse. Image: Shutterstock

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

Pourquoi Poutine ne se bat plus contre les «nazis»

Ce nouveau concurrent français vient défier Coop et Migros

Murat Yakin n'a plus sa place en équipe de Suisse

Les plus lus

Serafe est en partie anticonstitutionnelle, selon le Tribunal fédéral

Quatre entreprises ont porté plainte contre la mise en œuvre des redevances radiophoniques et télévisuelles. Le Tribunal administratif fédéral leur a donné raison. Et pourtant, rien ne va changer.

En Suisse, chaque ménage doit payer les frais Serafe. Mais ils ne sont pas les seuls. Toutes les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 500 000 francs doivent aussi contribuer aux frais de radio et de télévision. Mais, la Cour constitutionnelle du canton de Saint-Gall juge que la pratique actuelle est anticonstitutionnelle. Cependant, les juges ne remettent pas en cause l'obligation de payer en général. Le problème réside dans la structure tarifaire.