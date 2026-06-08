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44 personnes sont considérées comme une menace en Suisse

44 personnes sont considérées comme une menace en Suisse

Le Service de renseignement de la Confédération surveille actuellement 44 personnes considérées comme une menace potentielle pour la sécurité suisse.
08.06.2026, 16:5408.06.2026, 16:54
Ein Fahrzeug der Polizei steht vor dem Bahnhof nachdem ein 31-jaeriger Schweizer mehrere Personen mit einer Stichwaffe am Bahnhof Winterthur angegriffen hat am Donnerstag, 28. Mai 2026 in Winterthur. ...
Après l'attaque de Winterthour, la Suisse surveille 44 personnes à risque.Keystone

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) recense aujourd'hui 44 personnes à risque en Suisse, a indiqué lundi le Conseil fédéral en réponse à une question de Barbara Steinemann (UDC/ZH). Le 28 mai dernier, un homme lié à la mosquée radicale An'Nur a agressé au couteau des passants à la gare de Winterthour (ZH).

Qui sont ces gens et où sont-ils?

Sont recensées tant les personnes motivées par le djihadisme que celles qui soutiennent et encouragent d’autres formes de terrorisme, a précisé le gouvernement à l'issue de l'heure des questions au Conseil national. Un très petit nombre, moins de 10, bénéficient du statut de réfugié, ajoute-t-il.

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Vidéo: watson

Les personnes à risque mettant en danger la sécurité intérieure et extérieure du pays se trouvent pour la plupart en Suisse depuis plusieurs années.

Dans sa réponse, le gouvernement précise qu'il convient de distinguer ces personnes de celles qui ont récemment déposé une demande d’asile en Suisse et pour lesquelles des indices d'une menace potentielle ont été constatés dans le cadre du contrôle de sécurité. Dans ce cas de figure, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) transmet sans délai le dossier d’asile au SRC.

Le SRC publie régulièrement le nombre de cas qu’il traite dans le cadre de sa mission de lutte contre le terrorisme. (jah/ats)

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