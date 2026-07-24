L'intérieur et l'extérieur du magasin Lipo concerné. Image: montage watson

Ce célèbre magasin de meubles romand va fermer ses portes

Les habitants de La Côte vont voir disparaitre une célèbre enseigne de la région. Voici celle qui va la remplacer.

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Ce vendredi, des clients du magasin d'ameublement Lipo, qui exploite plusieurs succursales en Suisse romande, ont reçu un SMS les informant de la fermeture de l'espace de Morges.

A notre demande, le commerce confirme l'information et donne des détails. Dans les faits, le Lipo de Morges s'apprête à changer d'identité. L'enseigne fermera temporairement ses portes le 15 août avant d'être transformée et de rouvrir sous la bannière XXXLutz, comme ce fut déjà le cas pour trois Lipo ces dernières années.

Rappelons que Lipo appartient depuis 2022 au groupe autrichien XXXLutz. Géant de l'ameublement européen, l'Autrichien possède également les enseignes Conforama, Pfister, Mömax (les anciens Interio) et XXXLutz en Suisse. A l'issue des travaux, le site de Morges poursuivra donc ses activités comme une filiale du groupe, mais sous sa marque principale.

Voici le SMS que les client ont reçu. Image: watson

Interrogé par watson, le porte-parole de Lipo est rassurant quant au sort réservé aux actuels employés:

«Cette évolution n’aura aucune conséquence négative sur les emplois. Au contraire, la nouvelle orientation du site de Morges offre un potentiel plus important, tant en termes de chiffre d’affaires que de création d’emplois supplémentaires.



Les postes actuels seront maintenus et les collaboratrices et collaborateurs LIPO de la filiale de Morges recevront une offre leur permettant de poursuivre leur activité au sein de la future filiale XXXLutz, sans interruption, aux mêmes conditions et avec le même profil de poste.»

Le communicant nous indique encore que seul le magasin de Morges est concerné en Suisse romande et non pas ceux de Villeneuve, Vernier, Conthey, Delémont, Granges-Pacot ou Bienne. (hun)