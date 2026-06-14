Les électeurs ont tranché sur l’avenir du service civil suisse. Image: montage watson

Les Suisses ont décidé de restreindre l'accès au service civil

Le peuple a validé un projet présenté par Berne comme nécessaire pour préserver l’équilibre entre armée et service civil.

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L'accès au service civil sera plus difficile. Les Suisses ont soutenu par 53% dimanche une réforme faisant à nouveau du service civil une exception au service militaire.

Le projet met en oeuvre de manière rigoureuse l'obligation constitutionnelle pour les hommes d'accomplir un service militaire. Le gouvernement a prévu six mesures.

Le service sera de 150 jours. Les soldats ayant terminé leur service militaire ne pourront plus passer au service civil afin de se soustraire au tir obligatoire. Les obligations seront identiques pour tous, y compris pour les cadres.

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Les affectations nécessitant des études de médecine seront interdites et les astreints devront faire un service par an jusqu'à accomplissement de tous les jours de service. Enfin, les personnes déposant une demande d'admission au service civil avant ou pendant l'école de recrues devront accomplir leur affectation longue dès l'année suivant leur admission. (jah/ats)