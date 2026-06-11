L'armée suisse achète un système d'artillerie 40% plus cher que prévu

L’armée suisse a signé le contrat pour son futur système d’artillerie, destiné à remplacer les obusiers M109 en service depuis les années 1960. L'opération va coûter 850 millions.

Plus de «Suisse»

Armasuisse a acheté un nouveau système d'artillerie, pour moderniser l'ancien, qui datait des années 1960. Elle acquerra 32 nouveaux systèmes d'artillerie lourde sur roue faits par l'entreprise allemande KNDS, à partir de 2031.

Ces nouveaux systèmes ont pour but de remplacer l'obusier blindé M109 actuel, qui date de 1960. L'Office fédéral de l'armement Armasuisse a annoncé lundi dans un communiqué avoir signé un contrat d'acquisition avec la compagnie allemande.

Un bon vieux M109. Image: KEYSTONE

Le contrat prévoit aussi l’acquisition «de moyens destinés à la logistique des munitions, aux systèmes d’instruction et de simulation, aux pièces de rechange, à la documentation et à l’outillage.» Ainsi que l'acquisition de «projectiles, de fusées et de charges de nouvelle génération», détaille Armasuisse dans le communiqué.

Combien ça a coûté?

Le projet représente un investissement de 850 millions de francs approuvé par le Parlement dans le cadre du Message sur l'armée 2025. Ce montant couvre non seulement les 32 systèmes d'artillerie, mais aussi les véhicules destinés au transport des munitions, les autres moyens logistiques, les systèmes d'instruction et de simulation ainsi qu'un premier stock de munitions d'entraînement et de combat.

Le remplacement des M109 intervient dans un contexte de forte tension sur le marché européen de l'armement. Dans son Message sur l'armée 2025, le Conseil fédéral relevait que le coût du futur système d'artillerie avait augmenté d'environ 40% en une année, sous l'effet de la hausse de la demande liée à la guerre en Ukraine et des capacités de production limitées de l'industrie de défense.

Il ressemble à quoi le nouveau système?

Le nouveau système d’artillerie, nommé Artillery Gun Module (AGM), sera monté sur la plateforme de mobilité Piranha IV, faite par le fabricant suisse GDELS-Mowag. «Plus mobile que l'actuel», il aura aussi une plus grande portée et une meilleure précision, selon Armasuisse. Ce modèle a été choisi en novembre 2024, parmi une liste établie en août 2022, grâce à des tests de mobilités menés en Suisse et des essais de groupe à l'étranger.

Le nouveau système d'artillerie «Artillery Gun Module» du fabricant KNDS Deutschland avec le Piranha IV comme plateforme de mobilité. Image: armasuisse

Le nouveau système d'artillerie de l'armée suisse en action. Image: armasuisse

Cet achat représente une étape «décisive» du projet «Plateforme d’artillerie et effecteurs 2026» (Art WPWM), selon Armasuisse. Elle contribue à la mise en oeuvre de la stratégie du Conseil fédéral en matière de politique d'armement du 20 juin 2025, notamment en renforçant la coopération avec les Etats partenaires européens.



Un prototype du système est prévu pour 2027 et fera l'objet d'une qualification en 2028, avant la livraison des systèmes définitifs à partir de 2031. (jah avec ats)