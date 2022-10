Blöchliger, candidate UDC au Conseil fédéral, dément être britannique

Les souvenirs de la candidature du conseiller fédéral PLR Iganzio Cassis refont surface. Jusqu'à sa candidature en 2017, il possédait également le passeport italien. Il l'a ensuite rendu. Cassis l'a justifié ainsi: «Lorsque j'ai décidé de me présenter pour l'élection au Conseil fédéral, j'ai renoncé à la nationalité italienne».

Le démenti de Blöchliger fait parler de lui au sein de la communauté Wikipédia. L'un d'eux écrit: «Elle a logiquement démenti. Pour une UDC, ne pas être 100 % suisse est tout de même préjudiciable à sa réputation...» . Le wikipédien qui avait autrefois créé l'entrée de Blöchliger a également pris la parole. «Il y a maintenant une conférence de presse sur Youtube dans laquelle il est dit que Wikipédia se trompe. Cela me dérange». Car selon lui, l'indication était étayée par une source.

Voici à quoi ressemblait la page d'accueil lors de la création de la contribution Wikipedia. Actuellement, la page d'accueil ne contient plus «GB» (Grande-Bretagne). Mais ces deux nationalités y figuraient encore au moins en 2021; c'est ce à quoi s'est référé le Wikipédien qui a rédigé l'entrée.

Le sujet était donc clos. Il s'agit donc d'un canular de l'encyclopédie en ligne? Sur Wikipédia, l'information sur la nationalité a été étayée par une source. Et celle-ci est: la propre page d'accueil de Michèle Blöchliger, comme le montre la capture d'écran suivante:

La conseillère d'Etat nidwaldienne Michèle Blöchliger veut être la première femme UDC à entrer au Conseil fédéral. Sur Wikipédia, on peut lire qu'elle est également citoyenne britannique. Blöchliger a démenti cette information, mais l'affaire n'est pas si simple. Les souvenirs du passeport italien d'Ignazio Cassis refont surface.

