Le PLR parle Europe et élit ses nouveaux chefs

C'est l’Assemblée des Délégués du PLR Suisse à Berne ce samedi. Au menu, des discussions sur les nouveaux accords avec l’Union européenne, et l'élection d'un nouveau présidium.

Les délégués du PLR réunis samedi à Berne ont entamé un vaste débat sur le paquet d'accords avec l’Union européenne (UE): pas moins de 120 prises de parole sont programmées lors de ce grand débat organisé par le parti, destiné à définir la position libérale-radicale dans le cadre de la consultation en cours.



Le président sortant du PLR, Thierry Burkart, a précisé qu’il ne s’agissait pas encore d’un positionnement définitif. «Les délégués doivent déterminer comment le PLR participe à la procédure de consultation», a-t-il expliqué.

La ligne finale du parti ne sera fixée qu’avant la future votation populaire. «Nous sommes le seul parti à impliquer dès le départ notre base. Ailleurs, le cap est souvent défini dans des comités à huis clos», a-t-il souligné.



«Une alliance pragmatique et équilibrée» avec l'UE

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a défendu le paquet d’accords, y voyant une garantie d'«indépendance, car seul un pays économiquement fort peut rester souverain». Il a assuré que la démocratie directe «serait pleinement préservée».



Une discussion contradictoire s'est tenue entre partisans et opposants au projet. Parmi les premiers, la conseillère d'Etat genevoise Nathalie Fontanet a relevé qu'un rejet des accords «menacerait notre prospérité et créerait un risque d'isolement».



Le canton de Genève à lui seul exporte pour 6,5 milliards de francs par an vers l'UE, a-t-elle souligné. «Ces accords renforcent plutôt qu'ils ne menacent notre souveraineté car nos voisins partagent nos valeurs. C'est une alliance pragmatique et équilibrée», a-t-elle lancé.

Risque juridique et bureaucratique

Sur le plan procédural, la présidente du Conseil d'Etat vaudois Christelle Luisier a estimé que «les conditions pour un référendum obligatoire n'étaient pas réunies» et que par conséquent, ces accords ne devaient pas être soumis aussi à la majorité des cantons (mais dépendre uniquement de la majorité populaire).

Dans l'autre camp, le Zurichois Filippo Leutenegger, membre de l’exécutif de la ville, a estimé que les accords renforceraient la bureaucratie, dont l'UE est coutumière, et la tendance à la réglementation croissante, qui nuit à l'économie.

A ses yeux, la Suisse «regretterait à moyen terme une adoption, en raison de l’obligation d’intégrer le droit européen. Le Parlement et les droits populaires seraient affaiblis».

Présidence du parti

Le PLR élit ce samedi un nouveau présidium. Ci-dessous, un petit historique: une co-présidence est en effet une nouveau, pour le grand parti bleu.

