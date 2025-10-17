Un faux rabais chez Migros? «La pratique est courante»
Dans les rayons de la Migros de Romanel-sur-Lausanne, un rabais sur l'eau gazéifiée Aproz a interpellé l'un de nos lecteurs, samedi 4 octobre.
L'objet de sa surprise? Il tombe sur un paquet de douze bouteilles soldé à 50%, qui coûte 4,50 CHF au lieu de 9 CHF. Toutefois, en déambulant dans les rayons du supermarché, il découvre que le lot de six bouteilles revient à 3,95 CHF. Multiplié par deux, cela fait un total de 7,90 CHF.
Le rabais en question:
Une «pratique courante»
Contacté, le groupe Migros semble dans un premier temps tout aussi interpellé que notre lecteur par ce calcul. Rapidement, cependant, le géant orange revient vers nous avec une réponse: «L'explication était limpide et conforme aux règles concernant les actions, j'aurais dû la connaître», souligne Tristan Cerf, porte-parole.
Il explique le calcul:
Il reconnaît que le pack de 6 bouteilles est «déjà proposé à un prix avantageux par rapport à l'achat de bouteilles individuelles». Et souligne que Migros n'est pas le seul à appliquer cette méthode:
Une évidence pour les spécialistes qui risque néanmoins de continuer à faire chauffer le cerveau des clients en magasin.