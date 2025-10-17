stratus fréquent
Un faux rabais chez Migros? «La pratique est courante»

Rabais sur l&#039;eau à la Migros.
Ce rabais à la Migros a alerté un lecteur de watson.Image: watson

Début octobre, une action sur l'eau gazéifiée a surpris l'un de nos lecteurs. Le paquet de 12 bouteilles, soldé moitié prix, coûte 4,50 CHF au lieu de 9 CHF. Le problème? Le lot de 6 revient quant à lui à... 3,95 CHF. On vous explique la logique Migros.
17.10.2025, 09:1917.10.2025, 09:19
Alyssa Garcia
Alyssa Garcia

Dans les rayons de la Migros de Romanel-sur-Lausanne, un rabais sur l'eau gazéifiée Aproz a interpellé l'un de nos lecteurs, samedi 4 octobre.

L'objet de sa surprise? Il tombe sur un paquet de douze bouteilles soldé à 50%, qui coûte 4,50 CHF au lieu de 9 CHF. Toutefois, en déambulant dans les rayons du supermarché, il découvre que le lot de six bouteilles revient à 3,95 CHF. Multiplié par deux, cela fait un total de 7,90 CHF.

«Migros nous indique un faux rabais moitié prix. L'économie pour le client s'élève en réalité à moins de 50%»

Le rabais en question:

Rabais sur l&#039;eau à la Migros.
Les 6 bouteilles sont à 3,95 CHF alors que les 12 bouteilles, soldées moitié prix, sont à 4,50 CHF.Image: watson

Une «pratique courante»

Contacté, le groupe Migros semble dans un premier temps tout aussi interpellé que notre lecteur par ce calcul. Rapidement, cependant, le géant orange revient vers nous avec une réponse: «L'explication était limpide et conforme aux règles concernant les actions, j'aurais dû la connaître», souligne Tristan Cerf, porte-parole.

Il explique le calcul:

«Le prix de cette action fait naturellement référence au prix de l'article individuel. Dans ce cas, il s'agit de l'Aproz 500 ml au prix de 0,75 CHF, et non du pack de 6 bouteilles (6x500 ml) au prix de 3,95 CHF.»
Tristan Cerf, porte-parole de Migros.
«12 CHF x 0,75 CHF = 9 francs»
Elémentaire mon cher watson.
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop

Il reconnaît que le pack de 6 bouteilles est «déjà proposé à un prix avantageux par rapport à l'achat de bouteilles individuelles». Et souligne que Migros n'est pas le seul à appliquer cette méthode:

«La pratique est courante sur le marché, conforme à la régulation et également adoptée par les autres détaillants»
Tristan Cerf

Une évidence pour les spécialistes qui risque néanmoins de continuer à faire chauffer le cerveau des clients en magasin.

partager sur Facebookpartager sur X
