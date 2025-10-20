Le cimentier suisse Holcim réalise un gros coup

Holcim (ici à Eclepens) vient d'acquérir le spécialiste allemand des solutions murales Xella. Keystone

Holcim rachète l’allemand Xella pour 1,85 milliard d’euros, renforçant son ancrage européen dans les matériaux de construction. L’opération, attendue pour 2026, promet des synergies de 60 millions d’euros et un impact positif dès la première année.

Le mastodonte des matériaux de construction Holcim, basé à Zoug, s'offre pour 1,85 milliard d'euros (1,71 milliard de francs) le spécialiste allemand des solutions murales Xella. Basée à Duisbourg et présent dans 21 pays du Vieux continent, Xella, propriétaire des marques Ytong, Silka, Hebel et Multipor, prévoit de générer sur l'année un cours un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros avec ses plus de 4000 collaborateurs.

Xella était tombée dans l'escarcelle de Lone Star en 2017, vendue par le fonds français PAI Partners et une entité européenne du béhémoth bancaire new-yorkais Goldman Sachs pour un montant tenu secret. Des indiscrétions dans la presse spécialisée évoquaient alors un prix d'achat de 2,2 milliards d'euros.

Xella doit livrer dès la première année une contribution positive, selon un communiqué. image: xella

La société allemande présentait à ce moment des effectifs de 5900 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard d'euros. Elle disposait en outre encore des marques Fells, cédée dans la foulée de sa reprise pour quelque 600 millions d'euros à l'irlandais Cement Roadstone Holdings (CRH), ainsi que Fermacell, vendue pour 473 millions à l'australie James Hardie.

Conditionnée aux validations d'usage par les autorités, la transaction doit être finalisée en seconde moitié d'année prochaine, indique un communiqué diffusé lundi.

Xella doit livrer dès la première année une contribution positive tant au bénéfice par action du groupe qu'à son flux de trésorerie disponible. Le bénéfice sur le rendement des capitaux investis (ROCE) risque par contre de devoir attendre trois ans. Des synergies sont aussi attendues dans les trois ans, devisées à 60 millions d'euros. (mbr/awp)