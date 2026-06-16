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Politique

Les Chambres fédérales pas d'accord sur le dossier nucléaire

Le retour du nucléaire franchit une nouvelle étape en Suisse

Le Conseil des Etats refuse de freiner le contre-projet visant à autoriser de nouvelles centrales nucléaires en Suisse.
16.06.2026, 11:3616.06.2026, 11:36

Le dossier du nucléaire divise les Chambres fédérales. Mardi, le Conseil des Etats a refusé par 28 voix contre 16 de renvoyer au Conseil fédéral le contre-projet indirect à l'initiative «Stop au black-out», comme l'a décidé le National la veille.

La Chambre du peuple veut d'abord obtenir des clarifications sur le plan financier. Elle devra une nouvelle fois se prononcer cette semaine. Un deuxième renvoi de sa part serait définitif.

La centrale nucléaire de Beznau, avec le logo du groupe énergétique Axpo, photographiés au bord de l&#039;Aar à Döttingen le vendredi 12 avril 2024.
La centrale nucléaire de Beznau, en Argovie.Image: keystone

La question du financement sera de toute manière approfondie lors de l'élaboration d'un projet concret, a estimé le conseiller aux Etats Thierry Burkart (PLR/AG) pour la commission. Elle sera même abordée avant cela, dans le rapport explicatif avant la votation, a ajouté le ministre de l'énergie Albert Rösti.

Le conseiller fédéral a insisté sur la nécessité des centrales nucléaires pour la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Il a évoqué de «sérieux problèmes» si les centrales existantes ne sont pas prolongées et si on ne réfléchit pas à un apport supplémentaire. Environ 30% de l'approvisionnement suisse provient du nucléaire, a souligné M. Rösti.

Avancée majeure pour les millions supplémentaires du F-35

A ce stade, il s'agit de se prononcer sur le principe de pouvoir construire de nouvelles centrales nucléaires, a rappelé M. Burkart. Il faut laisser la porte ouverte à cette option, surtout au vu des avancées technologiques en la matière.

Pas de «chèque en blanc»

La gauche et quelques centristes étaient favorables au renvoi. Mathilde Crevoisier Crelier (PS/JU) a demandé de ne pas donner de «chèque en blanc» en faisant confiance à l'argument que la question sera réglée ultérieurement. Elle a également rappelé que la gestion des déchets nucléaires n'était pas résolue.

La Jurassienne a encore trouvé malvenu de rouvrir la porte à l'atome alors qu'un accord sur l'électricité avec l'UE est en cours. Ces deux points ne sont pas en contradiction, a répondu Beat Rieder (Centre/VS).

Changement de cap

Le contre-projet du Conseil fédéral à l'initiative populaire «Stop au black-out», déposée par des élus en particulier du PLR et des représentants de l'économie, demande la levée de l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires. Il constitue un changement radical de la politique énergétique en Suisse.

En 2017, 58% des Suisses ont voté pour la Stratégie énergétique 2050 qui repose sur le développement des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la sortie progressive du nucléaire. Mme Crevoisier Crelier a fustigé le fait qu'on revienne sur cette décision.

Maya Graf (Vert-e-s/BL) a rappelé que le développement des énergies renouvelables crée des emplois et génère des investissements en Suisse. Il ne faut pas mettre cette planification en péril. Sans succès. (jah/ats)

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