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Avancée majeure pour les millions supplémentaires du F-35

240815 -- WARSAW, Aug. 15, 2024 -- F-35 fighter jets are seen during a military parade of Armed Forces Day in Warsaw, Poland, on Aug. 15, 2024. Poland celebrated its Armed Forces Day on Thursday with ...
Ce crédit est nécessaire pour permettre à la Suisse d'acquérir au moins 30 F-35 (image d'archives).Image: www.imago-images.de

Avancée majeure pour les millions supplémentaires du F-35

Le Conseil des Etats approuve 3,4 milliards de francs pour l'armée suisse, dont 394 millions destinés à l'achat des avions de combat américains.
16.06.2026, 11:1816.06.2026, 11:18

Le Conseil des Etats a validé mardi 394 millions de francs supplémentaires pour les avions de combat F-35. Au total, il a accepté 3,4 milliards de francs dans le cadre du message sur l'armée 2026.

Le Conseil fédéral met la priorité sur l'extension de la défense sol-air, la protection contre les mini-drones et le cyberespace. Au vu de l'aggravation de la situation sécuritaire, il est indispensable d'augmenter la capacité de défense de l'armée et de renforcer la défense contre les menaces les plus probables, soit les attaques à distance et les conflits hybrides, a souligné Mathias Zopfi (Vert-e-s/GL) pour la commission.

Staenderat Mathias Zopfi, GP-GL, spricht waehrend der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Dienstag, 2. Juni 2026 im Staenderat in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Mathias ZopfiKeystone

Tout en reconnaissant que la situation n'est pas satisfaisante, il a défendu le supplément pour les avions de combat. Ce crédit est nécessaire pour permettre à la Suisse d'acquérir au moins 30 F-35. Il s'agit d'exploiter pleinement le volume de financement approuvé par le peuple suisse pour l'acquisition d'avions de combat, a expliqué le Glaronais.

De nouvelles infos sensibles sur le F-35 devront être révélés

La plupart de la gauche s'est opposée à ce supplément. Les incertitudes liées à leur acquisition restent importantes, a rappelé Franziska Roth (PS/SO). Et d'estimer que les moyens seraient plus utiles ailleurs.

Le National doit encore se prononcer. (jzs/ats)

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