Humeur

Was? Mme Keller-Sutter n'a pas mis le verbe à la fin?

Mardi, dans un déplacement à Rheinfelden, qui n'a pas passionné la Suisse romande, la ministre de Justice et Police, Karin Keller-Sutter a fait une faute d'allemand. Si, si. Elle a placé un verbe à l'infinitif au milieu d'une phrase, au lieu de le renvoyer à la fin, comme nous, Romands, l'apprenons en classe. Eh ben alors, on se donnerait tout ce mal pour rien?

A la recherche, jeudi matin (tôt) d’un sujet à proposer à ma rédaction en chef, je tombe sur un article publié sur le site de Telebasel.ch. Il est daté du mardi 18 mai et on est le 20. Comprendre: c’est très vieux. Tentons le coup, on ne sait jamais, sur un malentendu… J’y vais donc de ma proposition.

Elle est en rapport avec la rencontre entre Karine Keller-Sutter et Ueli Maurer, le 18, au poste frontière de Rheinfelden, situé sur l’autoroute reliant la Suisse et l’Allemagne. La ministre …