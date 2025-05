Pourquoi la Suisse va abandonner le ferroutage

La Suisse met fin au ferroutage en 2025 pour passer au transport combiné non accompagné, réduisant ainsi les coûts.

Les camions ne pourront plus traverser les Alpes suisses via le rail dès la fin de l'année. Les exploitants du service de ferroutage, confrontés à «des défis économiques majeurs», mettent la clé sous la porte plus tôt que prévu. Le transport combiné non accompagné sera désormais la norme.

«En accord avec la Confédération, l'exploitation de la Rola (autoroute roulante) cessera dès la fin de l'année 2025 au lieu de 2028», écrivent les exploitants du service, RAlpin, lundi dans un communiqué.

Le Parlement avait décidé en 2023 de prolonger l'aide fédérale au ferroutage jusqu'en 2028 afin de permettre la meilleure transition possible entre le transport de camions entiers, et celui de containers, aussi appelé «transport combiné non accompagné». Cette formule prisée sera donc la norme dès 2026.

Le ferroutage «n'est plus rentable pour RAlpin malgré les aides financières de la Confédération et une demande toujours satisfaisante», indique l'entreprise coopérative du BLS, des CFF et de Hupac.

Collaboration difficile avec l'Allemagne

Les dérangements toujours plus nombreux de l'infrastructure ferroviaire en Allemagne expliquent en partie les difficultés du service de ferroutage qui transporte les camions entre Fribourg-en-Brisgau (D) et Novare (I). RAlpin était informé dans des délais très courts des différents dérangements et changements en Allemagne, indique son directeur général, Ludwig Näf.

Les travaux sur les lignes ont provoqué la suppression de 20% des trains au 1ᵉʳ trimestre de l'année. En 2024, ce taux s'est élevé à 10%, ce qui a eu un impact sur le résultat de l'entreprise qui a fini dans les chiffres rouges.

Préoccupation des syndicats

RAlpin dit chercher des solutions pour les 16 employés touchés par la cessation d'activités. Certains ont déjà trouvé des options de travail, précise Näf. Des «solutions individuelles avec quelques indemnités» sont en cours d'examen pour le reste de l'équipe. Aucun plan social n'est en revanche prévu.

Le Syndicat du personnel des transports (SEV) affirme être préoccupé. Il va de soi que BLS devra prendre ses responsabilités en tant qu'employeur, écrit-il dans un communiqué. «Il ne devra pas y avoir de suppression de personnel», peut-on lire. Le SEV compte suivre avec grande attention les répercussions, «pas encore très claires», sur les employés.

Historique

Depuis la fin des années 1960, le ferroutage a été la première offre de transfert de points lourds transalpins de la route vers le rail. RAlpin a été créé en 2001 pour poursuivre cette activité en attendant que la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) soit finalisée. En service depuis 2020, cette ligne facilite le transport combiné non accompagné. (jah/ats)