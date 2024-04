L'initiative a été déposée ce mercredi à Berne. Keystone

L'UDC dépose son initiative contre une «Suisse à 10 millions» d'habitants

L'UDC fait une nouvelle tentative pour limiter l'immigration en Suisse. Ce mardi, le parti a déposé son initiative pour la durabilité, mieux connue sous le nom de «Pas de Suisse à 10 millions!».

Le peuple votera sur l'initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions!». L'UDC a déposé mercredi à la Chancellerie fédérale 114'600 signatures réclamant un contrôle strict de l'immigration.

D'ici 2050, la Suisse ne doit pas compter plus de 10 millions d'habitants. Le Conseil fédéral et le Parlement devront prendre des mesures dès que la population résidante permanente dépasse les 9,5 millions, exige le texte. Les personnes admises à titre provisoire ne pourraient plus, par exemple, obtenir de permis d'établissement.

Résilier l'accord avec l'UE

Si 9,5 millions de personnes vivent dans le pays avant 2050, le Conseil fédéral et le Parlement devront prendre des mesures.

Le regroupement familial doit également être limité. Les accords internationaux doivent être renégociés en vue d'introduire des clauses d'exception ou de protection. Si tout cela ne suffit pas, Berne devra résilier l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE.

Neuf mois ont suffi pour récolter les signatures nécessaires, se félicite le parti dans un communiqué.

«Ces deux dernières années, plus de 180 000 personnes supplémentaires ont immigré en Suisse, avec des conséquences dévastatrices pour notre petit pays» L'UDC

«L'UDC est le seul parti à prendre ses responsabilités», a déclaré Marcel Dettling, nouveau président de la formation de droite et conseiller national, après le dépôt des signatures. (ats)