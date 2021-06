Le PS trop à gauche pour Mario Fehr? Le conseiller d'Etat démissionne

Le conseiller d'Etat zurichois a annoncé vendredi 18 juin qu'il quittait le PS avec effet immédiat. Il justifie cette décision par d'importantes tensions entre lui et la direction du parti.

Après dix années au gouvernement zurichois, Mario Fehr rompt avec le PS. La poursuite d'une collaboration avec ce parti ne lui semble plus possible, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse vendredi à Zurich.