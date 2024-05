Le Conseil fédéral a une nouvelle porte-parole ad intérim

Ursula Eggenberger est la nouvelle vice-chancelière ad intérim de la Confédération. Keystone

L'accident de montagne qui a coûté la vie à André Simonazzi a été un choc à Berne. La Chancellerie fédérale organise désormais la succession de ce dernier, avec le recrutement de son remplaçant.

Plus de «Suisse»

Suite à la mort subite vendredi du porte-parole du Conseil fédéral, André Simonazzi, le gouvernement a nommé mercredi Ursula Eggenberger vice-chancelière ad intérim. Elle était le bras droit du fonctionnaire valaisan.

Le vice-chancelier et porte-parole du Conseil fédéral était investi d’une fonction clef. Il assurait la coordination de la communication gouvernementale, la planification et la direction des conférences de presse du Conseil fédéral et le fonctionnement de la Chancellerie fédérale. Son successeur pourra se reposer sur des bases solides, a dit le chancelier de la Confédération Viktor Rossi.

Le poste sera rapidement mis au concours. Les critères seront définis ces prochains jours. «Nous tiendrons compte de tous les aspects nécessaires, notamment la maîtrise d'au moins deux langues nationales», a indiqué le chancelier Viktor Rossi devant les médias. La personne nommée pourra entrer en fonction au courant du second semestre 2024.

La nouvelle porte-parole assura la transition et reprendra sa fonction actuelle de cheffe de la communication de la Chancellerie fédérale au terme de son intérim.

Cérémonie d'adieu

Le fonctionnaire est mort subitement vendredi dernier lors d'une randonnée en montagne. L'annonce a été un choc. Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ont été profondément attristés.

Né en 1968 à Monthey (VS), André Simonazzi a été nommé vice-chancelier et porte-parole du Conseil fédéral en novembre 2008. Depuis le 1er janvier 2009, il a pris part aux séances du Conseil fédéral, dont il a tenu le procès-verbal, et en a assuré la communication.

Une cérémonie d’adieu sera célébrée en présence du Conseil fédéral vendredi prochain à Berne. (ats/jch)