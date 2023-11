Ces deux Verts ne veulent pas aller au Conseil fédéral et s'expliquent

Les Verts Fabien Fivaz et Mathias Kopfi ne tenteront pas leur chance pour le Conseil fédéral. Image: keystone/watson

Fabien Fivaz et Mathias Zopfi ne tenteront pas personnellement de faire rentrer les écologistes au Conseil fédéral. Les deux hommes renoncent à une candidature, chacun avec ses propres raisons.

Le conseiller national neuchâtelois Fabien Fivaz et le sénateur glaronais Mathias Zopfi, tous deux membres des Vert-e-s, ont choisi de ne pas se présenter pour le Conseil fédéral. Pour Zopfi, la candidature de Gerhard Andrey, un entrepreneur crédible et pragmatique, suffit.

Fabien Fivaz dit pour sa part renoncer à se porter candidat d'abord pour des raisons personnelles. Elu au Conseil national il y a quatre ans, il n'estime ne pas avoir la légitimité ni l'expérience nécessaires, explique-t-il dans Arcinfo.

Il ne se voit pas non plus exercer la charge «extrêmement lourde» de ministre au vu de l'âge de ses enfants (8 et 12 ans), dont il a la garde partagée. De plus, les Romands sont déjà assez représentés au Conseil fédéral, estime-t-il.

Pour «une nouvelle formule magique»

«Développons une nouvelle formule magique! Une formule qui ne soit pas volatile, mais stable», a exigé de son côté Mathias Zopfi dans une interview accordée aux journaux de Tamedia et publiée en ligne mercredi.

«Nous voulons des majorités politiques dynamiques au gouvernement, vu qu'il y en aura davantage au parlement. Il serait aussi plaisant de collaborer avec un troisième pôle au Centre, qui est en train de se former sous la houlette de Gerhard Pfister», ajoute-t-il.

«Ma vision personnelle est qu'avec notre candidature, nous tendons la main loin en direction du Centre et des libéraux», a ajouté le Glaronnais, qui n'exclut pas d'être candidat au Conseil fédéral à l'avenir. (vz/ats)