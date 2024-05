La SSR fait face à des temps difficiles, l'espoir est permis : Susanne Wille.

Elle doit sauver la SSR: quel est le superpouvoir de Susanne Wille?



L'ex-présentatrice et dirigeante de la SRF, Susanne Wille, sera la nouvelle directrice de la SSR. La tâche qui l'attend n'a rien de simple. Commentaire.



C'est désormais officiel: Susanne Wille sera la nouvelle directrice de la SSR à partir de novembre. Elle sera ainsi la première femme à diriger la plus grande entreprise de médias de Suisse. La tâche qui attend cette femme de 50 ans n'est pas simple. La SSR s'apprête à vivre des temps difficiles.



L'UDC veut réduire de moitié la redevance radio et télévision. Elle reproche à la SSR d'être trop grande, trop puissante et de supplanter de plus en plus les médias privés. L'initiative de l'Union démocratique du centre «200 francs ça suffit» devrait être soumise au peuple dans deux ans. En cas d'acceptation, la SSR risque de subir un sacré coup dur; ce que l'entreprise de médias publique veut éviter par tous les moyens.



La SSR avait donc besoin d'une personne aux multiples talents. A la fois, une gestionnaire de crise, une professionnelle des médias et un génie de la communication. Heureusement, Susanne Wille est une touche-à-tout. Il n'y a rien que cette Argovienne d'origine ne puisse faire.



Le 1er novembre, Susanne Wille prendra la succession de Gilles Marchand. Image: keystone

La volonté est un talent universel

Le palmarès de la future directrice de la SSR est impressionnant. Wille est historienne et angliciste de formation. Elle parle six langues. Mais c'est avant tout une femme de médias avec beaucoup d'expérience. Elle a commencé sa carrière en 1999 comme journaliste vidéo à la télévision régionale argovienne Tele M1. Après seulement deux ans, elle a rejoint la télévision suisse en 2001 en tant que présentatrice de l'émission «10 vor 10». Il y a quatre ans, elle a fait ses adieux au petit écran pour prendre la direction du département culturel de la SRF. Elle est également membre de la direction de la chaîne.



Wille dirige actuellement environ 220 employés. Elle a de l'expérience en matière de direction, même si elle n'a pas 500 employés sous ses ordres, comme cela lui a été parfois reproché. Elle sait aussi gérer les crises. En tant que chef de la culture, elle a dû ordonner et imposer des mesures d'économie importantes.



Susanne Wille travaille depuis plus de 23 ans à la télévision suisse.

Le coup de coeur du public

Susanne Wille est à la fois journaliste et manager, une professionnelle des médias de bout en bout. Mais plus important encore, elle est appréciée du grand public. Elle a dirigé les formats les plus prestigieux de la télévision suisse alémanique. Pendant 13 ans, elle a été l'égérie de la célèbre émission «10 vor 10» s'immisçant chaque soir dans le salon de milliers de Suisses.



Elle a animé avec aisance des émissions exigeantes et en direct sur les votations. Lors de ses apparitions publiques, elle est toujours de bonne humeur et sympathique. Wille a incontestablement un talent de communication.



En plus d'être une grande professionnelle, elle est réellement sympa

Le rappeur suisse alémanique Bligg lui a même écrit une chanson Vidéo: YouTube/Bligg

En 2018, les électeurs ont clairement rejeté l'initiative No Billag. L'UDC voulait alors supprimer complètement les redevances de la SSR. Trop radical pour les Suisses. Le résultat de la prochaine votation sur la SSR risque d'être plus serré. La SSR s'est préparée à la bataille. Susanne Wille est la super-héroïne dont elle avait besoin.



