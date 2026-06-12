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La Suisse pourrait accueillir Trump et l’Iran

La Suisse pourrait accueillir Trump et l’Iran

La Suisse s'est proposée comme lieu pour l'éventuelle signature d'un protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran, «si les deux parties devaient en convenir», a indiqué vendredi le Département fédéral des affaires étrangères.
12.06.2026, 20:0112.06.2026, 20:01

La Suisse s'est proposée comme lieu pour l'éventuelle signature d'un protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran, «si les deux parties devaient en convenir», a indiqué vendredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Keystone-ATS. Elle est «en contact étroit» avec les deux pays.

La Confédération «est pleinement mobilisée», a rappelé le chef de la communication du DFAE Nicolas Bideau. «Le DFAE est actif comme facilitateur pour soutenir les efforts en vue d'un Memorandum of Understanding destiné à consolider la trêve et à ouvrir la voie à une désescalade dans le cadre du conflit» entre Téhéran et Washington, ajoute-t-il.

La diplomatie helvétique «a proposé la Suisse comme lieu pour une éventuelle signature, si les parties devaient en convenir», a-t-il encore dit.

Trump assure (encore) qu'un accord a été trouvé, l'Iran dément

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis s'est par ailleurs entretenu vendredi avec son homologue pakistanais Mohammad Ishaq Dar. L’échange a notamment porté sur les efforts diplomatiques en cours autour du dossier Etats-Unis–Iran, a indiqué M. Bideau, confirmant une information de CNN.

Le Pakistan, qui entretient des bonnes relations tant avec Téhéran qu'avec Washington, multiplie les efforts de médiation depuis le début du conflit. Son premier ministre Shehbaz Sharif a annoncé vendredi soir qu'«un accord sur le texte final de l'accord de paix a été atteint». Le Pakistan «travaille maintenant avec les deux parties pour finaliser les étapes suivantes», a-t-il ajouté.

Donald Trump avait évoqué jeudi la signature peut-être dès ce week-end d'un accord avec l'Iran. Plusieurs médias, notamment américains, ont par la suite indiqué que cela pourrait être à Genève. Le président américain a ensuite vivement dénoncé le projet que les médias iraniens ont fait circuler.

La Confédération représente les intérêts américains en Iran depuis 1980, après la prise des otages américains sous la présidence de Jimmy Carter. Des discussions sur le nucléaire iranien avaient en outre eu lieu à la fin février à Genève, peu avant le début de l'offensive lancée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran. (sda/ats)

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