Un homme aurait craché sur des personnes de religion juive à Davos

Pour Jonathan Kreutner, «l'agresseur est probablement la même personne dans les trois cas». L'homme, d'âge moyen, parlait anglais et arabe et faisait référence à la guerre en Palestine.

Deux couples et un jeune homme ont annoncé ces cas indépendamment les uns des autres, a indiqué mercredi le secrétaire général de la FSCI Jonathan Kreutner à Keystone-ATS, confirmant les informations de plusieurs médias. Elles ont fait état d'agressions dans un magasin, au bord d'un lac et dans un bus. La FSCI considère ces descriptions comme crédibles.

Voici ce qui attend les festivaliers, selon le météorologue du Paléo

Pas de canicule, pas d’orage apocalyptique, pas de boue jusqu’aux genoux non plus. Cette année, les festivaliers devront jongler entre averses passagères, petite fraîcheur vespérale et brise revigorante. De quoi râler un peu... tout en s’estimant heureux. On fait le point avec Frédéric Glassey, le météorologue de Paléo.

C’est un début de festival presque idyllique qui s’amorce. Les festivaliers du mardi soir auront droit au meilleur créneau météo de la semaine selon Frédéric Glassey, météorologue chez MeteoNews et membre du team météo du festival nyonais.