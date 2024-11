Le nouveau logo utilisé par le DPJ ne fait pas l'unanimité. Image: Severin Bigler

Beat Jans a créé son propre logo et ça dérange l'UDC

Le département de Justice et Police a imaginé son propre logo, se distançant ainsi de l'identité visuelle unique de l'administration fédérale. Une initiative qui ne convainc pas.

Francesco Benini / ch media

L'administration fédérale dispose depuis 2007 d'une identité visuelle uniforme. Elle représente les armoiries suisses, et s'appelle - en bon français - «Corporate Design». Selon la Chancellerie fédérale, cela doit «renforcer l'identité commune de l'administration fédérale» et «promouvoir la confiance dans l'Etat».

Mais le département de Justice et Police (DPJ) du conseiller fédéral socialiste Beat Jans a récemment fait marche arrière. Il a créé son propre logo, que les collaborateurs du secrétariat général utilisent comme signature dans leurs e-mails. Le département l'affiche par ailleurs sur son site, qui présente les opportunités de formation professionnelle à la Confédération.

Ces activités suscitent l'étonnement à Berne. Sur la signature des messages du DPJ, on reconnaît le bâtiment du Parlement accompagné de la devise: «La politique - au carrefour de la justice, de la police et des migrations». Plusieurs parlementaires se montrent sceptiques, et ce à deux égards.

«L'administration fédérale ne fait pas de la politique»

Le chef du groupe UDC Thomas Aeschi estime qu'il est «inutile» que chaque département crée son logo. Le cas du DPJ le dérange, car tant l'image que le slogan lui semblent inappropriés:

«Le département ne se situe pas dans le Parlement — et l'administration fédérale n'a pas à faire de politique, elle doit mettre en œuvre les décisions du Parlement et du Conseil fédéral. Je vais demander des modifications au bureau du Conseil national».

Et d'ajouter:

«La Suisse observe le principe de la séparation des pouvoirs, tout le monde doit s'y tenir» Thomas Aeschi

Le conseiller aux Etats libéral-radical Andrea Caroni ne souhaite pas que le département DPJ change son logo. Mais il affirme: «L'image et le texte ressemblent farouchement à l'identité graphique du Parlement. Ils s'écartent en revanche du visuel uniforme de la Confédération».

Qu'en pensent les principaux intéressés? Qui a conçu ce nouveau logo - et combien cela a-t-il coûté? Le porte-parole du DJP, Joel Weibel, ne répond à aucune de ces deux interrogations.

Une volonté de faire bonne impression?

«Dans un monde du travail de plus en plus marqué par la pénurie de personnel qualifié et par une concurrence toujours plus rude pour attirer les talents, l'administration souhaite se démarquer, elle aussi, en tant qu'employeur attractif», affirme-t-il. Les différents départements disposent à cet égard d'une certaine marge de manœuvre, par exemple l'utilisation de signatures électroniques. Celle du Secrétariat général du DJP correspond aux directives de la Confédération en la matière.

Le bâtiment du Parlement a été choisi comme «icône» parce qu'il symbolise la Berne fédérale. Ce graphisme serait encore à l'étude pour l'heure. Le secrétariat général prévoit ensuite d'évaluer la signature.

Le logo des pages dédiées à la formation professionnelle ressemble à celui du mail: le parlement en rouge, à côté de trois roues dentées dans lesquelles on distingue des silhouettes, une ampoule et un stylo. Le tout souligné par une devise: «Formation professionnelle DFJP - Notre formation, votre futur! Personnes. Compétences. Perspectives».

Le logo en question: Image: ejpd.admin

Certains parlementaires y voient le souhait du ministre socialiste de faire bonne impression auprès de la population. Beat Jans devrait, selon eux, moins polir la façade de son département et davantage s'efforcer de faire avancer ses dossiers les plus exigeants.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)