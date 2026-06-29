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Cette criminalité s'aggrave en Suisse

Cette criminalité s&#039;aggrave en Suisse.
Le canton d'Argovie est confronté à une forte augmentation des cas de vols de voitures.Image: Imago / Captures d'écran Tele M1, montage watson

Cette solution au «tourisme criminel» ne fait pas l'unanimité en Suisse

Après 67 vols de voitures l'an dernier en Argovie, le monde politique exige davantage de moyens pour la police. Des systèmes automatisés de recherche de véhicules et de surveillance sont évoqués, mais les bases légales font défaut.
29.06.2026, 11:5529.06.2026, 11:55

67 cambriolages dans des garages argoviens ont été recensés l'an dernier. Les mesures en vigueur, notamment une task force de l'Office fédéral de la police spécialement dédiée à ces affaires, ne suffisent pas aux yeux d'Adrian Schoop, élu PLR du Grand Conseil argovien.

A la chaîne locale Tele M1, il indique:

«Nous devons assouplir la protection des données afin que la police dispose de davantage de moyens»

Il a déposé une motion sur le sujet et s'est exprimé sans détour:

«J'exige que l'on agisse plus vite lorsque nous sommes confrontés au tourisme criminel, comme c'est actuellement le cas avec les vols de voitures dans les garages.»
Voici les chiffres de la criminalité en Suisse en 2025

Le gouvernement argovien a répondu à l'intervention du Grand Conseil en évoquant des systèmes automatisés de recherche de véhicules et de surveillance du trafic (AVF). Ceux-ci apporteraient un soutien considérable au travail de la police. Mais il y a un problème de taille: l'absence de bases légales.

Adrian Schoop, député du PLR au Grand Conseil, réclame la mise en place d&#039;un système AVF.
Adrian Schoop, député du PLR au Grand Conseil, réclame la mise en place d'un système AVF.Image: Sandra Ardizzone

Une solution qui ne fait pas l'unanimité

Les systèmes AVF sont des caméras modernes qui captent les plaques d'immatriculation et les comparent avec les bases de données policières. Ils permettraient de localiser des véhicules volés faisant l'objet d'un avis de recherche et d'envoyer la police à l'endroit concerné.

Ces systèmes ont cependant leurs détracteurs. C'est le cas de l'avocat Viktor Györffy. Il accorde davantage de poids à la protection des données de la population qu'à la hausse du nombre de cambriolages, et qualifie même ces systèmes de surveillance de masse sans motif concret, à l'instar de ce qu'a indiqué le Tribunal fédéral. Pour Viktor Györffy:

«Nous sommes tous enregistrés lorsque nous conduisons, et pas seulement la plaque d'immatriculation, mais aussi les personnes assises dans le véhicule.»
Viktor Györffy est le président de grundrechte.ch.
Viktor Györffy s'oppose à l'emploi de systèmes AVF.Image: Ralph Ribi

Une initiative cantonale de Lucerne est actuellement pendante au Parlement national, selon Tele M1. Cette dernière demande qu'une base légale soit créée pour la recherche automatisée de véhicules.

Mais jusqu'à l'entrée en vigueur d'une telle loi, la police cantonale argovienne n'a d'autre choix que de continuer à soutenir sa task force. (mak)

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