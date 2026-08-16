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Une cycliste a été tuée par un motard en Valais

Une cycliste a été tuée par un motard en Valais

Un accident a fait une victime samedi. Celle-ci doit encore être identifiée.
16.08.2026, 11:0916.08.2026, 11:59

Une cycliste a perdu la vie samedi à la mi-journée à Troistorrents (VS) lors d'une collision avec un motard. Le conducteur du deux-roues a été blessé, a indiqué dimanche la police cantonale valaisanne.

Un motard perd la vie dans le canton de Vaud

L'accident s'est produit vers 12h30 sur le Chemin de Remeaux. Selon les premières constatations, le motard a entamé une manœuvre de dépassement et a heurté la cycliste qui circulait normalement en sens inverse.

Dépêchés sur les lieux, les secours n'ont pu que constater le décès de la victime. Celle-ci n'a pas encore été formellement identifiée.

La route a été fermée à la circulation le temps de l'intervention. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. (ats)

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