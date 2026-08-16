Une cycliste a été tuée par un motard en Valais

Un accident a fait une victime samedi. Celle-ci doit encore être identifiée.

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Une cycliste a perdu la vie samedi à la mi-journée à Troistorrents (VS) lors d'une collision avec un motard. Le conducteur du deux-roues a été blessé, a indiqué dimanche la police cantonale valaisanne.

L'accident s'est produit vers 12h30 sur le Chemin de Remeaux. Selon les premières constatations, le motard a entamé une manœuvre de dépassement et a heurté la cycliste qui circulait normalement en sens inverse.

Dépêchés sur les lieux, les secours n'ont pu que constater le décès de la victime. Celle-ci n'a pas encore été formellement identifiée.

La route a été fermée à la circulation le temps de l'intervention. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. (ats)