De gauche à droite: Didier Calame, Sylvain Freymond, Marcel Dettling et Kilian Baumann. Ces quatre conseillers nationaux figurent parmi les bénéficiaires de paiements directs en 2025. Image: montage watson

Un paysan UDC romand touche près de 240 000 francs de subventions

L'agriculture dispose de l'un des plus puissants lobbys sous la Coupole fédérale. De nouveaux chiffres révèlent les montants perçus par les agriculteurs qui siègent au Parlement.

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239 217 francs: c'est le montant des paiements directs touchés en 2025 par Didier Calame, conseiller national UDC neuchâtelois. Selon le SonntagsBlick, qui a obtenu les chiffres auprès de l'Office fédéral de l'agriculture (Ofag) grâce à la loi sur la transparence, il arrive en tête des parlementaires agriculteurs dont les montants ont été communiqués.

Les paiements directs sont des subventions versées par la Confédération aux exploitations agricoles qui remplissent certaines conditions. Ils visent notamment à soutenir la sécurité de l'approvisionnement, l'entretien du paysage, la biodiversité et le bien-être animal.



Le conseiller national UDC vaudois Sylvain Freymond arrive derrière Didier Calame, avec 167 246 francs. Le président de l'UDC, Marcel Dettling, lui aussi agriculteur et conseiller national, a touché 78 201 francs. Du côté des Verts, le conseiller national bernois Kilian Baumann a perçu 34 550 francs.

Le SonntagsBlick fait également état des paiements directs d'autres parlementaires agriculteurs. Les montants perçus par Martin Hübscher (UDC/ZH), Andreas Meier (Le Centre/AG) et Thomas Stettler (UDC/JU) ne figurent toutefois pas dans les données communiquées. «Aucun d'entre eux n'exploite seul son domaine, mais tous sont coexploitants. Ils font valoir que la sphère privée de leurs coexploitants doit être protégée», explique l'OFAG au journal dominical. Mais ils reçoivent bien des subsides.

D'autres parlementaires ont également bénéficié de ces aides par le passé. Le président de l'Union suisse des paysans, Markus Ritter (Le Centre/SG), avait ainsi touché 83 262 francs en 2022. Depuis, il a transmis son exploitation à ses fils et les montants versés à celle-ci n'apparaissent plus dans les données accessibles à nos confrères. La conseillère nationale UDC lucernoise Vroni Thalmann-Bieri percevait autrefois, quant à elle, 38 363 francs. Elle a depuis mis ses terres en fermage et ne possède plus de vaches. Aucun de ses trois enfants n'a souhaité reprendre l'exploitation. (jah/avec her))