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Défense aérienne: le surcoût pourrait atteindre 9 milliards

Pourquoi la défense aérienne suisse risque de coûter 9 milliards de plus

epa13020155 A Patriot anti-aircraft missile system is on display during the German Armed Forces Day at the Laage Air Base, located within the Rostock-Laage Airport area, Germany, 06 June 2026. EPA/FIL ...
Le système Patriot risque de coûter nettement plus que ce qui avait été annoncé.Image: keystone
Selon la SRF, la facture de la défense aérienne suisse pourrait exploser. Le Département fédéral de la défense ne commente pas les montants évoqués.
02.07.2026, 11:4402.07.2026, 11:44

Selon la SRF, la défense aérienne suisse à longue portée pourrait finalement se monter à onze milliards de francs. Une facture bien plus élevée que prévu: au départ, la Suisse tablait sur une dépense de deux milliards pour l'acquisition du système de défense antiaérienne américain Patriot.

Selon la SRF, cette hausse s'explique par le renchérissement du programme Patriot, dont la livraison a pris du retard, ainsi que par l'achat d'un second système de défense envisagé par le Conseil fédéral. D'après une première estimation, ce deuxième système pourrait coûter environ cinq milliards de francs. Ce montant repose sur une première planification et une estimation des coûts, et non sur une offre ferme, a indiqué le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), cité par la SRF. Il comprend également les dépenses liées aux munitions, à la logistique, à la formation et à d'autres coûts propres au système.

La balle est dans le camp de l'Allemagne

Le système Patriot risque lui-même de s’avérer plus onéreux que prévu. Selon plusieurs sources citées par la SRF, son prix pourrait varier entre quatre et six milliards de francs. L’Allemagne, qui souhaite, comme la Suisse, acquérir des systèmes Patriot auprès des Etats-Unis, devrait jouer un rôle décisif à cet égard.

Coup de théâtre pour les systèmes Patriot suisses

Washington entend toutefois donner la priorité à Berlin. Si le gouvernement allemand fait valoir cette priorité, la Suisse recevrait une version plus récente, mais aussi plus coûteuse, du système. En revanche, si l'Allemagne y renonce, la Suisse pourrait être livrée dès 2027.

Ce scénario n'est pas exclu. Les systèmes promis à l'Allemagne étaient initialement destinés à la Suisse. Or, comme l'a relevé la Bundeswehr, ils présentent un inconvénient: ils sont configurés selon les spécifications suisses. Une solution est actuellement à l'étude.

Le DDPS n'a pas souhaité commenter ces chiffres. Tout dépendra de la suite que le Conseil fédéral entend donner au dossier. Plusieurs questions restent ouvertes, notamment concernant la version du système, le calendrier des livraisons, les adaptations techniques et les risques. (sda/trad.: mrs)

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