La Suisse recevra-t-elle un système Patriot dès 2027 ? Image: Heimken

Coup de théâtre pour les systèmes Patriot suisses

Les échanges se sont intensifiés ces derniers jours entre la Suisse, les Etats-Unis et l'Allemagne. En jeu: les systèmes de défense Patriot. Et une issue favorable se dessine: la Suisse pourrait finalement les recevoir dès 2027.

Othmar von Matt / ch media

Plus de «Suisse»

La liste des pays contraints d'attendre la livraison des systèmes Patriot qu'ils ont commandés ne cesse de s'allonger. Outre la Suisse, Taïwan, le Japon, le Royaume-Uni, la Pologne, la Norvège, l'Estonie et la Lituanie sont désormais concernés. Cette situation s'explique avant tout par la guerre avec l'Iran et par la consommation importante de missiles intercepteurs.

Ces derniers jours, les perspectives se sont toutefois nettement améliorées pour la Suisse. L'armée a désormais des chances réalistes de recevoir un, voire deux systèmes Patriot dès 2027. C'est ce qu'ont confirmé le conseiller fédéral Martin Pfister et le chef de l'armement Urs Loher lors d'une conférence de presse.

Martin Pfister et Urs Loher Keystone

Comment est-ce possible? Depuis 2025, des retards pouvant aller jusqu'à sept ans étaient évoqués. Ce changement de situation est lié aux discussions en cours entre la Suisse, l'Allemagne et les Etats-Unis, toutes centrées sur les systèmes Patriot.

L'origine de ces discussions remonte à l'été 2025, lorsque l'Allemagne a accepté de livrer à l'Ukraine deux systèmes Patriot supplémentaires prélevés sur les stocks de la Bundeswehr (l'armée allemande). En contrepartie, les Etats-Unis se sont engagés à fournir à Berlin deux systèmes nouvellement produits. A ce moment-là, la Suisse figurait en tête de la liste des pays devant être livrés en Patriot. L'armée devait initialement recevoir un premier système en décembre 2026, puis un second en janvier 2027.

Les Etats-Unis ont finalement attribué à l'Allemagne les deux systèmes initialement destinés à la Suisse. Mais cet échange présente un inconvénient, comme l'a constaté la Bundeswehr: ces systèmes sont configurés selon les spécifications suisses («Swiss Finish»). Or, l'Allemagne ne souhaite pas de cette configuration. C'est ce qui a conduit aux discussions entre Berlin, Berne et Washington. Les trois pays cherchent désormais une solution qui convienne à chacun.

Une possibilité serait que l'Allemagne cède à la Suisse les deux systèmes qui lui ont été attribués, à condition que les Etats-Unis donnent leur accord et qu'une solution satisfaisante soit trouvée pour Berlin. Selon plusieurs sources proches du dossier, d'autres scénarios sont également envisagés.

Martin Pfister mise sur une double stratégie

La décision de la Suisse de suspendre temporairement les paiements liés aux systèmes Patriot semble avoir renforcé la volonté des Etats-Unis de trouver une solution. C'est aussi pour cette raison que Berne reprend désormais les versements. Elle ne veut prendre aucun risque et entend acquérir les systèmes Patriot quoi qu'il arrive. Un abandon du projet n'est plus à l'ordre du jour.

Martin Pfister adopte désormais une double stratégie.

Si les systèmes Patriot sont livrés dès 2027, il repoussera l'acquisition d'un système complémentaire de défense aérienne, qu'il souhaite acheter lorsque son financement sera assuré.

En revanche, si les Patriot continuent de prendre du retard, ce système complémentaire deviendra prioritaire.

«Le Patriot ne suffit pas à lui seul», a déclaré le ministre de la Défense suisse:

«La mise en œuvre reste risquée et les délais de livraison demeurent incertains»

L'Office fédéral de l'armement évalue actuellement quatre systèmes provenant de trois pays: le Samp/T New Generation d'Eurosam (France/Italie), le L-SAM de Hanwha Aerospace (Corée du Sud), le David's Sling de Rafael et le Barak MX d'Israel Aerospace Industries (tous deux israéliens).

Les fabricants sud-coréens et israéliens devraient garantir une production en Europe ou en Suisse. Berne souhaiterait idéalement que la fabrication des missiles guidés soit réalisée sur son territoire. (adapt. jzs)