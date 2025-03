Les élus vont débattre du Service citoyen, mais c'est quoi?

Mardi, le National examine l’initiative Service citoyen et devrait la rejeter, malgré des divisions internes.

Le National s'empare mardi de l'initiative Service citoyen. Il devrait recommander le rejet du texte, même si les groupes parlementaires risquent d'être divisés. Des représentants de tous les partis, sauf de l'UDC, figurent dans le comité d'initiative.

L'initiative «Pour une Suisse qui s'engage» (initiative Service citoyen), déposée en octobre 2023, veut que tous les jeunes s'engagent au bénéfice de la collectivité et de l'environnement, et non plus seulement les jeunes hommes suisses dans l'armée. L'engagement pourrait être effectué:

Au sein de l'armée.

Du service civil.

De la protection civile...

... ou d'un autre service de milice.

Que dit le Conseil fédéral?

Le Conseil fédéral et la commission préparatoire sont opposés au texte. Ils trouvent que l'objectif à poursuivre est d'alimenter les effectifs de l'armée et de la protection civile, et non d'obliger des citoyennes et des citoyens à accomplir des tâches pour la collectivité et l'environnement.

De plus, le texte priverait le marché du travail de main-d'oeuvre. Il est peu judicieux de retirer des personnes du marché du travail pour les affecter à des tâches pour lesquelles elles sont moins qualifiées que dans leur activité d'origine, selon le gouvernement et la commission.

Contre-projet indirect

Des élus de différents partis plaideront tout de même pour l'adoption de l'initiative. Ils estiment que le texte permettrait une égalité effective entre hommes et femmes, puisque tant les citoyennes que les citoyens seraient astreints au service. En outre, la notion de sécurité serait élargie, la protection de l'environnement davantage mise en avant, et le système de milice ainsi que la cohésion sociale renforcés.

La gauche tentera de demander un contre-projet indirect. Elle souhaite réduire la durée de travail hebdomadaire afin d'accorder plus de place à l'engagement social volontaire. (jah/ats)