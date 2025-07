Avion dans le lac des Quatre-Cantons: un sous-marin privé engagé

«Il y a deux options»: le maire de Blatten se confie

Deux mois après l’éboulement dévastateur de Blatten, les travaux de déblaiement progressent. Mais les défis à relever avant une réinstallation sont immenses. Le président de la commune, Matthias Bellwald, n'hésite pas à faire de grandes promesses. Interview.

Dans une salle de réunion de l’administration communale de Wiler (VS), Matthias Bellwald a installé son poste de travail avec une précision militaire. Ordinateur portable, dossiers et stylos sont parfaitement alignés au bout d’une grande table. Entré en fonction en janvier, cet ancien officier de carrière s’est retrouvé propulsé chef de crise, après le terrible glissement de terrain du 28 mai dernier qui a englouti le village de Blatten (VS).