Crans-Montana: pourquoi le Valais débloque 1,4 million pour l'enquête

Le Grand Conseil valaisan a accordé 1,4 million de francs supplémentaires à la justice et à la police après le drame de Crans-Montana. Voici comment se répartit la somme.

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Le canton renforce son enquête avec de nouveaux postes et équipements. Keystone

Le Grand Conseil valaisan a accepté, lundi, à l'unanimité, d'allouer des moyens supplémentaires à son Ministère public (MP) et à sa Police cantonale en lien avec le drame de Crans-Montana du 1er janvier dernier qui a fait 41 morts et 115 blessés. Au total, cela représente 1 405 000 de francs.

Le MP s'est vu octroyer 2,5 équivalents plein-temps (EPT) de greffiers,1,3 EPT de secrétaires de direction et 0,5 EPT d'huissier pour un total de 670 000 francs.

Et le reste?

De plus,150 000 francs supplémentaires sont prévus pour permettre la gestion de ce dossier. Il s’agit:

De frais d’expertises ou de coûts de location et équipement de locaux pour les auditions, pour 20 000 francs.

De 10 000 francs pour des indemnités et des frais divers des autorités.

De 20 000 francs pour du mobilier et du matériel.

Pour 100 000 francs de mandats, de traductions et d'engagements d'experts.

De son côté, la Police cantonale va bénéficier de 585 000 francs. Cette somme couvrira des frais de sécurité (500 000 francs), des factures de subsistance, de logement et de déplacements pour 40 000 francs et des équipements pour 45 000 francs. (jah/ats)