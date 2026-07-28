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L'armée suisse nourrira ses soldats avec des rations d'Estonie

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Les membres de l'armée suisse vont bientôt pouvoir déguster des rations de campagne estoniennes.Image: KEYSTONE

L'armée suisse dépense 18 millions pour des plats que l'Estonie refuse

L'armée suisse a attribué un marché public à une société estonienne pour nourrir ses soldats. L'entreprise en question est très critiquée dans son propre pays.
28.07.2026, 11:2428.07.2026, 11:24

Après les récentes critiques visant la compote de pommes italienne servie dans l’armée suisse, une nouvelle commande alimentaire de l’armée suscite la controverse. Comme le rapporte le Blick, l’Office fédéral de l’armement (Armasuisse) a commandé des rations de campagne auprès d’un fabricant estonien, pour un montant de 18,5 millions de francs. Or, selon ces informations, leur qualité serait jugée insuffisante par l’armée estonienne elle-même.

Sept candidats auraient répondu à l’appel d’offres. Le marché a finalement été attribué au fabricant estonien Kommivabrik OÜ. Selon Armasuisse, cette entreprise a présenté l’offre la plus avantageuse en obtenant la meilleure note, tant pour les critères de qualité que pour le prix.

L'armée suisse impose une nouvelle «discipline» pour éviter les comas

Mais, par le passé, l’entreprise estonienne aurait fait l’objet de critiques dans son propre pays, écrit Inside Paradeplatz. La qualité des repas aurait été jugée médiocre, les délais de livraison n’auraient pas été respectés, le nombre de calories annoncé aurait été erroné et les soldats se seraient également montrés mécontents. Depuis trois ans, l’entreprise ne fournit donc plus l’armée estonienne.

Rappelons que les rations de campagne sont destinées à fournir au personnel militaire les glucides, les protéines et les lipides nécessaires pendant les engagements. Ces repas lyophilisés se préparent avec de l’eau chaude ou froide et, grâce à leur durée de conservation de huit ans, doivent contribuer à garantir la sécurité de l’approvisionnement de l’armée suisse. (nil/trad. hun)

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