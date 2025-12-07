Deux prétendants socialistes pour succéder à Rebecca Ruiz

Le Parti socialiste vaudois devra choisir entre Roger Nordmann et Sébastien Cala pour l’élection complémentaire au Conseil d’État du 8 mars prochain. Confiant dans la solidité de ces deux profils, le PSV désignera son candidat lors d’un congrès extraordinaire le 13 décembre à Épalinges.

Plus de «Suisse»

Qui pour succéder à Rebecca Ruiz? Jean-François Thuillard, Jessica Jaccoud et Roger Nordmann sont dans la course Image: watson/agences

Le Parti socialiste vaudois (PSV) devra trancher entre Roger Nordmann et Sébastien Cala pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois. A l'échéance du délai de dépôt des candidatures internes, il estime avoir «deux candidats solides» pour tenter de défendre le siège de Rebecca Ruiz le 8 mars prochain.

L'ancien conseiller national Roger Nordmann, 52 ans, a été le premier à sortir du bois mercredi, quelques jours après l'annonce de la démission de Mme Ruiz. Très connu et médiatisé pour son inlassable engagement sur le plan climatique et énergétique, il avait annoncé en février dernier qu'il quittait le Parlement fédéral.

L'actuel chef du groupe socialiste au Grand Conseil Sébastien Cala, 37 ans, a lui aussi présenté sa candidature. L'élu de la Vallée de Joux, chercheur en sciences du sport à l'Université de Lausanne (UNIL), est notamment très actif dans les domaines du sport, de la santé et de l'action sociale.

Le Parti socialiste vaudois «se réjouit d'avoir désormais le choix entre deux candidats de qualité pour défendre (ses) valeurs», écrit-il dimanche dans un communiqué. Il désignera son candidat le 13 décembre lors d'un congrès extraordinaire à Epalinges.

«Dans un contexte d'austérité imposée par la majorité de droite, face à une crise sociale grandissante et aux attaques contre les services publics, alors que la droite menace désormais ouvertement de rompre ses engagements de préserver les subsides LaMal, le PSV est persuadé qu'un autre canton est possible. Les valeurs socialistes de solidarité et de justice sociale sont plus que jamais nécessaires.» Le parti

Les Vert-e-s ont déjà annoncé qu'ils soutiendraient la candidature socialiste et ne lanceraient donc personne dans la course. A ce jour, seule l'UDC a désigné son candidat à cette élection complémentaire. Il s'agit du député et ex-président du Grand Conseil Jean-François Thuillard. L'agriculteur et syndic de Froideville est soutenu par le PLR et le Centre au sein de l'Alliance vaudoise. (dal/ats)