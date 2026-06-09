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Politique

Péréquation financière 2027 entre cantons: voici la carte

Cette carte montre quels cantons paient pour les autres

Huit cantons financeront les dix-huit autres l'an prochain. Berne, le Valais et Fribourg figurent parmi les plus aidés.
09.06.2026, 10:3109.06.2026, 10:36

Quelque 4,6 milliards de francs passeront des cantons riches aux cantons pauvres dans le cadre de la péréquation financière en 2027. C'est 1,8 milliard de moins que cette année. Berne reste le grand gagnant, tandis que Zoug et Genève demeurent les gros contributeurs.

Au total, huit cantons seront parmi les contributeurs nets l'an prochain, a indiqué mardi l'Administration fédérale des finances en présentant le résultat de ses calculs. Derrière les deux plus gros, qui payeront respectivement 529 millions et 497 millions de francs, suivent Zurich, Schwyz, Bâle-Ville, Nidwald, Schaffhouse et Appenzell Rhodes-Intérieures.

Les 18 autres cantons bénéficieront de cette solidarité confédérale, à commencer par Berne qui reste le plus grand profiteur, avec 1,71 milliard de paiements compensatoires nets à recevoir en 2027. Suivent le Valais avec 897 millions de francs, Argovie (709 millions) et Fribourg (593 millions). Neuchâtel recevra 247 millions, le Jura 179 millions et Vaud 126 millions. (jah/ats)

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