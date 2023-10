Evi Allemann a été élue au Conseil national en 2003. Keystone

La Bernoise Evi Allemann candidate à la succession d'Alain Berset

Une nouvelle candidate se lance dans la course à la succession d'Alain Berset: il s'agit de la Bernoise Evi Allemann.

Plus de «Suisse»

La conseillère d'Etat bernoise Evi Allemann est candidate à la succession d'Alain Berset. Prétendante malheureuse l'an dernier pour remplacer Simonetta Sommaruga, la socialiste est la première femme à se lancer dans la course.

La Bernoise rejoint le sénateur zurichois Daniel Jositsch, le conseiller national bernois Matthias Aebischer, le conseiller d'Etat bâlois Beat Jans et le conseiller national grison Jon Pult.

Elue à 19 ans

A 45 ans, Evi Allemann peut déjà se targuer d'une longue carrière politique. La socialiste est une figure incontournable du canton de Berne, que ce soit en tant que parlementaire active ou en tant que conseillère d'Etat.

Elle a fait les gros titres pour la première fois en avril 1998 lors des élections au Grand Conseil bernois. A 19 ans, elle est devenue la plus jeune parlementaire cantonale de Suisse.

En 2003, Evi Allemann a été élue au Conseil national et y a siégé pendant 15 ans. Le public l'a surtout perçue comme une politicienne des transports et de la sécurité. Durant son mandat au Conseil national, elle a notamment été présidente de l'ATE Suisse et a siégé au comité de l'Association suisse des locataires. (ats)