La fausse vidéo mettait en scène l'élue bâloise Sibel Arslan. Keystone

Un UDC argovien condamné pour avoir publié une deepfake d'une rivale

Andreas Glarner avait publié une fausse vidéo de l'élue verte Sibel Arslan, dans laquelle elle exhortait à voter pour lui et à «expulser les criminels turcs». Il a été condamné.

Plus de «Suisse»

Le conseiller national Andreas Glarner (UDC/AG) a été condamné à payer près de 4000 francs après avoir publié une fausse vidéo mettant en scène une politicienne rivale, Sibel Arslan, appelant à voter pour lui aux élections fédérales. Mme Arslan avait porté plainte pour atteinte à la personnalité.

Dans un jugement du Tribunal civil de Bâle du 20 novembre publié par des titres de Tamedia et dont Keystone-ATS a eu connaissance vendredi, M. Glarner est sommé de payer un total de 3842,50 francs, soit 1500 francs de frais de procédure et environ 2300 pour les dépenses d'avocat de Sibel Arslan.

Il doit payer près de 4000 francs: l'élu agrarien Andreas Glarner. Keystone

Une première en Suisse

Elle-même conseillère nationale, pour Bâle-Ville, Mme Arslan avait déjà obtenu précédemment la suppression de cette vidéo du 16 octobre dernier. Dans celle-ci, conçue avec l'aide de l'intelligence artificielle et publiée sur X et Instagram, elle apparaissait face caméra, s’adressant aux internautes. Son double déclarait: «Je m’appelle Sibel Arslan des Vert·e·s et je veux que tous les criminels turcs soient expulsés.»

L’avatar de la conseillère nationale, de nationalité turco-suisse, appelait ensuite les électeurs à voter pour l’UDC aux élections fédérales et à glisser deux fois le nom d’Andreas Glarner sur les listes.

La publication de cette vidéo constitue «l'utilisation la plus flagrante de l'intelligence artificielle contre une politicienne suisse», rappelle le Tages-Anzeiger, «et sans doute la première qui aboutit à une décision de justice.» (ats)