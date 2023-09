Mustafa Atici (PS/BS). Image: KEYSTONE

Ce candidat à la succession d'Alain Berset se retire de la course

Un de moins: le conseiller national socialiste Mustafa Atici a annoncé se retirer de la course à la sucession d'Alain Berset. Il ouvre la voie à un poids lourd bâlois.

Le conseiller national Mustafa Atici (PS/BS) retire sa candidature pour la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral. Il se retire au profit de Beat Jans, président du gouvernement de Bâle-Ville.

En se portant candidat, Mustafa Atici voulait faire passer deux messages, explique-t-il: les personnes issues de l'immigration devraient également être représentées au plus haut niveau et Bâle-Ville doit à nouveau avoir un conseiller fédéral après un demi-siècle.

«Je retire ma candidature au Conseil fédéral en faveur de mon canton et de Beat Jans. Mon retrait est facile, car je sais qu'il s'engagera lui aussi pour une Suisse ouverte sur le monde et diversifiée» Mustafa Atici

Le conseiller national se réjouit de la candidature de Beat Jans: «C'est un proche compagnon de route politique et un bon ami personnel» et «il a de bonnes chances d'être élu». «Je ne veux en aucun cas compromettre cette chance» de voir Beat Jans élu et Bâle-Ville être à nouveau représenté au Conseil fédéral, souligne Mustafa Atici.

Trois candidats restant

Le conseiller national va maintenant se concentrer sur la campagne pour l'élection au Conseil national et sur la défense des deux sièges du PS de Bâle-Ville. Il est convaincu que «dans quelques années, une personne issue de l'immigration sera élue au Conseil fédéral».

Après le retrait de Mustafa Atici et outre Beat Jans, deux hommes restent en course pour la succession d'Alain Berset:

le conseiller aux Etats Daniel Josistsch (ZH)

le conseiller national Matthias Aebischer (BE)

Les socialistes intéressés à succéder à Alain Berset au Conseil fédéral ont jusqu'au 29 octobre à midi pour s'annoncer. Le groupe parlementaire PS n'a pas établi de critères autres que présenter «une sélection de candidat-e-s» pour l'élection du 13 décembre.

Les candidats devront se présenter au parti et à la population lors de quatre auditions publiques. Celles-ci auront lieu le 6 novembre à Genève, le 8 novembre à Bienne (BE), le 9 novembre à Olten (SO) et le 14 novembre à Schaffhouse.

