Les Suisses voteront sur le financement uniforme des soins (mais c'est quoi?)

Le Syndicat des services publics a déposé 57 346 signatures. Le projet visant à uniformiser le financement des soins ambulatoires, hospitaliers et de longue durée sera soumis au vote populaire.

Plus de «Suisse»

Le projet de financement uniforme des soins ambulatoires, stationnaires et de longue durée passera devant le peuple. Le Syndicat des services publics (SSP) a déposé jeudi 57'346 signatures à la Chancellerie fédérale.

Pourquoi le syndicat n'est pas content?

Aux yeux du SSP, cette réforme représente un «danger bien réel» pour le système de santé publique. Il craint qu'elle ne donne trop de pouvoir aux caisses maladie. Les pouvoirs publics se déchargent de leur devoir de garantir le financement des EMS et des soins à domicile.

Selon le Syndicat des services publics, les conditions des travailleurs seraient péjorées en Suisse. Keystone

La réforme dégrade le système de santé et augmente les coûts, pour servir les intérêts lucratifs des acteurs privés. Pour le corps médical, cela conduit à une nouvelle péjoration des conditions de travail et de la qualité de la prise en charge.

Comment ça se passe maintenant?

Actuellement, les cantons, et donc les contribuables, financent les prestations stationnaires à hauteur d'au moins 55%, le reste étant pris en charge par les assureurs-maladie, donc les payeurs de primes. Dans le secteur ambulatoire, les prestations sont assumées à 100% par l'assurance obligatoire des soins.

Les soins ambulatoires étant moins chers que les soins stationnaires, la tendance est aux traitements ambulatoires. Mais cela pousse le coût vers les assureurs.

Comment le projet compte tout financer?

Le projet prévoit un financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires entre les cantons et les caisses maladie. Les cantons devront verser 26,9%. Les 73,1% restants seront financés par les assureurs, indépendamment du fournisseur et du lieu où les prestations sont fournies. (jah/ats)