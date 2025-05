Vaud et Neuchâtel veulent éliminer le loup M121 (image d'illustration). Image: Shutterstock

Ces cantons romands traquent le loup le plus meurtrier de Suisse

Vaud et Neuchâtel se coordonnent pour tirer le loup solitaire M121, responsable de la mort de nombreux animaux de rente.

Les cantons de Vaud et Neuchâtel ont annoncé vendredi se coordonner pour tirer un loup isolé responsable de nombreuses prédations. Les résultats des analyses génétiques montrent que l'animal responsable de la mort d'au moins onze animaux de rente est le loup mâle M121. Vaud a également autorisé le tir du mâle de la meute du Mont Tendre.

«Les deux cantons ont reçu les premiers résultats des analyses ADN le 13 mai qui font suite aux nombreuses prédations occasionnées ces dernières semaines dans l'Arc jurassien et sur le Plateau. Ces résultats indiquent que certaines de ces attaques sont dues à un loup solitaire, M121, y compris s'agissant d'une prédation qui a eu lieu dans la région du Val-de-Travers, à proximité de la frontière avec le canton de Vaud», écrivent-ils dans un communiqué conjoint.

«Depuis le début du mois de mars, plus de 20 animaux de rente ont été tués par le loup de part et d'autre de la frontière entre les cantons de Vaud et Neuchâtel. Pour onze d'entre eux, la responsabilité de M121 est démontrée. Entre 2021 et 2025, ce loup isolé avait déjà commis au moins 50 attaques sur des animaux de rente dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Berne», affirment-ils.

C'est donc dans ce contexte que les autorités des deux cantons ont décidé, de manière coordonnée, d'autoriser le tir de M121 sur leurs territoires respectifs. Le cadre fédéral prévoit que cette procédure est de responsabilité cantonale s'agissant des loups isolés qui causent des dommages importants, est-il rappelé.

Un comportement pouvant «évoluer vers l’agressivité»

En vertu du cadre légal existant, une régulation immédiate n'est pas possible s'agissant de loups appartenant à une meute. La loi fédérale sur la chasse interdit en effet toute action de régulation au sein d'une meute durant la période de reproduction. Les premières mesures de régulation peuvent uniquement intervenir à partir du 1er juin, souligne pour sa part l'Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Depuis le mois d'avril, des comportements indésirables répétés d'un individu de la meute du Mont Tendre, vraisemblablement M351, ont également été observés, indique encore l'Etat de Vaud. «La sévérité des incidents relevés conduit le canton à prendre une autre décision de tir en raison d'un comportement susceptible d'évoluer vers l’agressivité, conformément à l'ordonnance sur la chasse (OChP)».

Les décisions de tir délivrées ce jour par les cantons de Vaud et de Neuchâtel entrent en force le 16 mai 2025 et sont valables 60 jours. Leur mise en œuvre sera assurée par les agents de la Police faune-nature des deux cantons, précisent-ils. (jzs/ats)