Caritas Suisse célèbre ses 125 ans

Fondée en 1901, Caritas Suisse a profondément transformé son approche de la lutte contre la pauvreté.

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L’organisation vient aujourd’hui en aide à près de 500'000 personnes par an en Suisse et dans une vingtaine de pays. Image: KEYSTONE

Caritas Suisse a été fondée il y a 125 ans. Si, au départ, l'aide d'urgence à caractère confessionnel a occupé une place centrale, la conception de lutte contre la pauvreté a depuis profondément évolué.

L'organisation caritative a été fondée le 23 septembre 1901 sous le nom d'Union suisse de charité, selon le modèle de l'association Caritas allemande créée quatre ans plus tôt. A l'époque, l'organisation visait à promouvoir de manière structurée la charité chrétienne.

Depuis, la conception qu'a Caritas de la lutte contre la pauvreté a profondément évolué: ce qui était au départ une aide à caractère confessionnel destinée aux personnes en détresse, s'est transformée en une collaboration avec les personnes concernées, sur un pied d'égalité et avec une responsabilité locale dans les pays où se déroulent les projets.

Caritas Suisse vient en aide chaque année à près de 500'000 personnes dans le monde. «Les 125 ans de Caritas Suisse le montrent: la pauvreté peut être combattue efficacement», déclare la présidente de Caritas Monika Maire-Hefti. «Lorsque les responsables politiques, le monde économique, la société civile et les personnes concernées agissent de concert, ces changements sont possibles. Nous devons continuer à défendre cette cause avec détermination à l’avenir.»

Présente dans vingt pays

En Suisse, Caritas et ses 16 organisations régionales indépendantes viennent en aide aux personnes dans le besoin. Elles proposent plus de 350 services, tels que des consultations sur l'endettement, des marchés Caritas ou des cours de compétences numériques.

A l’étranger, Caritas Suisse collabore avec des partenaires locaux. Actuellement, elle est présente dans une vingtaine de pays et met en œuvre des projets dans les domaines de la pauvreté, de la migration, de l’aide d’urgence en cas de catastrophe et du climat. Caritas Suisse compte 1500 collaborateurs en Suisse et à l’étranger.

Selon les Nations unies, 1,1 milliard de personnes vivent dans la pauvreté à l’échelle mondiale. Cela représente 18 % de la population des 109 pays étudiés. Plus de la moitié d’entre elles sont des enfants. Une grande partie des personnes concernées vit dans l’extrême pauvreté, soit environ 830 millions de personnes. Cela signifie qu’elles doivent vivre avec moins de trois dollars par jour. (dal/ats)