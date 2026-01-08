Selon Caritas, la pauvreté augmente en Suisse. Image: Keystone

Pourquoi 2026 sera une année difficile pour les plus pauvres en Suisse

Hausse inexorable des primes maladie, marché locatif sous pression, aide sociale insuffisante: selon Caritas, de nombreux éléments indiquent que l'année 2026 sera encore plus difficile pour les personnes touchées par la pauvreté en Suisse.

On estime que plus de 700 000 personnes sont touchées par la pauvreté en Suisse, ce qui correspond à 8% de la population. Au total, près d'un million et demi d'individus seraient menacés par ce phénomène, qui représente un «problème chronique» dans notre pays. C'est ce qu'a affirmé le directeur de Caritas, Peter Lenk, lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi matin.

Fin novembre, la Confédération a publié son premier monitoring national sur ce phénomène. Ses conclusions, qualifiées de «décevantes» par Peter Lenk, laissent peu de place au doute:

«Depuis des années, la Suisse ne parvient pas à faire reculer la pauvreté» Peter Lenk

Cette tendance ne devrait pas s'inverser de sitôt, si l'on en croit le directeur de Caritas. «Malheureusement, rien n'indique que la situation des personnes touchées ou menacées par la pauvreté va s'améliorer cette année», indique-t-il. Bien au contraire: l'organisation caritative prédit que 2026 sera «une année difficile» pour les ménages défavorisés.

«La situation continue de se détériorer», abonde Aline Masé, responsable du Secteur Etudes et Politique chez Caritas. Et ce, pour plusieurs raisons.



Tout d'abord, l'augmentation du coût de la vie pèse particulièrement sur les ménages pauvres. «Ceux-ci doivent consacrer la quasi-totalité de leur revenu brut aux frais fixes et à leurs besoins de base», développe la responsable. Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), ces dépenses représentent jusqu'à 80% du budget des faibles revenus.

Deuxièmement, les primes d’assurance-maladie ne cessent d’augmenter. «Au 1er janvier 2026, nous avons connu la quatrième hausse marquée consécutive», rappelle Aline Masé. Les ménages défavorisés doivent y consacrer jusqu'à 16,4% de leur revenu, contre 6,8% pour la population globale.

Des appartements trop chers ou trop petits

La pression sur le marché du logement pose également problème. «En 2026, elle continuera de s’accroître», prédit la responsable de Caritas. Et d'ajouter:



«Pour les ménages les plus pauvres, trouver un logement est devenu pratiquement impossible» Aline Masé, Caritas

Par conséquent, les personnes touchées par la pauvreté sont contraintes de vivre dans des logements trop petits ou trop anciens, souvent éloignés du centre-ville. Celles et ceux qui restent dans des appartements trop chers risquent de s'endetter pour payer le loyer, illustre Aline Masé.

Autre point sensible: les salaires. «Alors que de nombreux frais augmentent, les bas salaires stagnent», fustige Aline Masé. Et de souligner que les salaires réels les plus bas ont même baissé au cours de ces dernières années. Ils sont ainsi passés de 4656 en 2016 à 4635 francs en 2024.

«En 2026 également, les bas salaires ne devraient guère être plus élevés en termes réels qu'il y a six ans» Aline Masé, Caritas

Les personnes les plus défavorisées ne sont pas les seules touchées par ce phénomène. Seuls les très hauts salaires ont augmenté depuis 2016, enregistrant une hausse moyenne de 3762 francs par mois. En revanche, les salaires moyens et élevés stagnent.

«Aide sociale insuffisante»

Face à ces difficultés, Caritas estime que les solutions actuellement en place sont insuffisantes. «On pense que la Suisse a un système social développé. C'est vrai, mais il présente des lacunes», commente Aline Masé. Elle cite notamment le forfait pour l'entretien de l'aide sociale, jugé «trop bas», tout comme le soutien aux familles.

«Les inégalités augmentent en Suisse et la situation devient encore plus difficile pour les plus pauvres», résume la responsable. Et de conclure: