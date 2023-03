Voici l'une des causes de la crise du logement en Suisse

La Suisse est confrontée à un phénomène que des villes italiennes comme Venise et Florence connaissent depuis longtemps: les résidences principales sont transformées en résidences secondaires. Comment expliquer cette tendance?

Othmar von Matt / ch media

La ville de Genève a un taux de résidences secondaires particulièrement élevé - 19,45%. Elle se situe ainsi juste en dessous du seuil de 20% à partir duquel la construction de résidences secondaires est interdite depuis 2015. Saint-Gall a également une part élevée de résidences secondaires, avec 15,5%.

Le phénomène est connu dans toutes les villes: selon l'inventaire des logements de l'Office fédéral du développement territorial ARE, les dix plus grandes villes de Suisse comptent plus de 100 000 résidences secondaires - 103 879 pour être exact.

Après les régions touristiques, ce sont désormais les villes qui luttent contre l'augmentation des taux de résidences secondaires. Elles contribuent à la pénurie de logements. C'est surtout le cas des villes avec un taux de logements vacants très bas comme Zurich (0,07%), Winterthur (0,37%), Genève (0,47%) et Lausanne (0,49%).

Comme dans les villes touristiques

«Nous assistons à une véritable vénitianisation dans les villes», déclare Raimund Rodewald, directeur de la Fondation pour la protection et l'aménagement du paysage. Selon lui, les résidences secondaires sont devenues le principal problème à Venise.

«De nombreux habitants quittent Venise pour la campagne, mais ils gardent leur appartement en ville et le louent pour une somme très importante» Raimund Rodewald, directeur de la Fondation pour la protection et l'aménagement du paysage

Raimund Rodewald a examiné de plus près la part des résidences secondaires dans les dix plus grandes villes — et a constaté une évolution similaire à celle de Venise: «De plus en plus de résidences principales dans les villes qui sont bien desservies et bien situées sont transformées en résidences secondaires».

Genève compte près de 20% de résidences secondaires. Universal Images Group Editorial

Cela oblige de plus en plus les gens à chercher un logement à la campagne, dit Rodewald. Parallèlement à la « vénitianisation», on assiste à une «huttwilisation»: des logements sont construits sur des prairies vertes, comme dans la commune de Huttwil BE, qui compte 5000 habitants et affiche un taux de logements vacants de 4,5%. «C'est une évolution désastreuse. Les zones à bâtir doivent rester limitées».

Les Verts se penchent également sur le thème des résidences secondaires. Dans un postulat, ils demandent au Conseil fédéral un rapport sur la manière d'utiliser plus efficacement les logements existants. Au vu de la pénurie de logements, il est «dérangeant» qu'il y ait 100 000 résidences secondaires dans les plus grandes villes, déclare la cheffe du groupe Aline Trede.

«Nous avons une crise du logement dans ce pays», dit Aline Trede. «Cela fait peur aux gens». Selon elle, ils ne sont plus sûrs de pouvoir rester dans leur lieu de résidence habituel. «Nous devons prendre cela très au sérieux. Il faut maintenant un plan directeur du logement».

Abaisser le taux de résidences secondaires dans les régions en crise

Rodewald veut des mesures. «Nous demandons que la limite de 20% de résidences secondaires soit abaissée à 10% lorsqu'une ville ou une commune se dirige vers une crise du logement et ne peut plus satisfaire la demande de résidences principales», dit-il. Cela obligerait ces communes à prendre des mesures de protection pour les résidences principales.

La question importante est la suivante: que sont exactement les résidences secondaires? La loi sur les résidences secondaires les définit selon le principe d'exclusion: «Une résidence secondaire est un logement qui n'est ni une résidence principale, ni assimilé à une résidence principale». En d’autres termes, cela signifie que les appartements de vacances ou les logements commerciaux temporaires en font partie, de même que les appartements inoccupés, mais néanmoins gérés et les logements vides depuis plus de deux ans.

Même les Airbnb ne sont «pas en soi des résidences principales», explique le juriste Gabriel Hefti de l'ARE, responsable des questions relatives aux résidences secondaires: