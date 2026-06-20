La coprésidente du PLR veut faciliter la construction de logements

Susanne Vincenz-Stauffacher, coprésidente du PLR, va lancer une série d'interventions parlementaires sur le thème du logement l'automne prochain. Image: Keystone

Le PLR réagit suite au rejet de l'initiative des 10 millions. Sa coprésidente a lancé la stratégie du parti visant à faciliter la construction de logements en Suisse.

Plus de «Suisse»

Après le rejet de l'initiative des 10 millions, la coprésidente du PLR, Susanne Vincenz-Stauffacher, appelle à un changement de cap en matière d'aménagement du territoire. Pour lutter contre la pénurie de logements, la Suisse doit pouvoir construire davantage, selon elle.

Dans une interview accordée aux titres alémaniques de Tamedia, Susanne Vincenz-Stauffacher estime que la stratégie actuelle de densification urbaine ne suffit pas. Outre une meilleure utilisation des zones à bâtir existantes, il faudrait également pouvoir délimiter à nouveau de nouveaux terrains à bâtir. La conseillère nationale saint-galloise a déclaré:

«Nous devrions classer des terrains en zones à bâtir»

Elle a aussi souligné qu’il ne s’agit pas pour autant de «bétonner» la Suisse. Il faudrait plutôt redonner aux cantons et aux communes une plus grande marge de manœuvre pour délimiter de nouvelles zones à bâtir.

Faciliter la transformation de bureaux

Par ailleurs, le PLR réclame un assouplissement des prescriptions de protection ainsi que des restrictions concernant les oppositions. La transformation d’espaces de bureaux inoccupés en logements doit également être facilitée. Dans toute la Suisse, plus de trois millions de mètres carrés de surfaces de bureaux sont inoccupés, a indiqué Susanne Vincenz-Stauffacher. Cela permettrait théoriquement de créer jusqu’à 30 000 logements.

Le PLR réagit ainsi aux inquiétudes liées à la hausse des loyers et à la pénurie de logements, qui ont joué un rôle central dans la campagne référendaire sur l’initiative des 10 millions. Susanne Vincenz-Stauffacher a déclaré que le parti souhaitait rendre à nouveau possible le rêve d’accéder à la propriété. Pour la session d’automne, le PLR prévoit de déposer une série d’interventions sur le thème du logement. (btr/ats)