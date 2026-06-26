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Politique

Séparation des pouvoirs: un élu tessinois sous examen

Claudio Zali State Councillor of the Canton Ticino during the Press conference on the referendum of 28 September 2025 on Wednesday, 15 April 2026 at the Palazzo delle Orsoline in Bellinzona. In Septem ...
Claudio ZaliKeystone

Cet élu suisse aurait violé la séparation des pouvoirs

Le conseiller d'Etat tessinois Claudio Zali est sous examen. Il serait intervenu dans le cas d'un ado en détention qu'il connaîtrait personnellement.
26.06.2026, 14:1926.06.2026, 14:19

Le conseiller d'Etat tessinois Claudio Zali (Lega) serait intervenu dans le cas d'un adolescent de 14 ans placé en détention, dont il connaît la mère. La commission de contrôle de gestion du Grand Conseil tessinois examine l'affaire dans le cadre de sa mission de haute surveillance.

L'examen est mené par la sous-commission présidée par Fiorenzo Dadò, député du Centre au Grand Conseil. Elle tiendra des auditions mardi, a précisé Dadò vendredi à Keystone-ATS. La sous-commission peut convoquer les personnes concernées, y compris le conseiller d'Etat Claudio Zali lui-même.

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Selon les médias tessinois, ce dernier aurait organisé dans son bureau une réunion avec différents acteurs chargés de l'exécution des peines et de la détention des mineurs. Zali connaîtrait personnellement l'adolescent incarcéré et sa mère.

Une rocade polémique

Le garçon, qui aurait participé à la séquestration d’un autre mineur dans le cadre d’une expédition punitive menée par un groupe en mai dernier, a été détenu pendant près d'un mois à la prison de La Farera, près de Lugano. Son séjour s'est prolongé dans l'attente d'une expertise, ordonnée notamment pour protéger le jeune de lui-même. Il a ensuite été transféré à l'unité de soins pédopsychiatriques de Stabio.

Une violation de la séparation des pouvoirs de la part de Claudio Zali est soupçonnée. Ce dernier dirigeait à l’origine le département tessinois des travaux publics et de l’environnement, mais il a repris la direction du département de la justice, jusqu’à la fin de la législature en avril 2027, à la place de son collègue du gouvernement Norman Gobbi (également de la Lega).

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Norman Gobbi a aussi confié à son collègue la responsabilité de la police cantonale, en échange de quoi il a pris en charge les travaux publics. Cette rocade entre les deux conseillers d’Etat de la Lega a suscité de nombreuses critiques au Tessin. (jzs/ats)

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